Sein Formel-1-Debüt dürfte bald anstehen, doch die Zukunft des Sports ist ungewiss. Wie lang tolerieren die Menschen in Zeiten von Fridays for Future noch zum Spaß kreiselnde Hybrid-Motoren?

Von Philipp Schneider, Nürburg

Auf den Fahrer, sicher. Aber worauf achtet man genau? Zumal in diesem Jahr der Maske, in der sich die maßgeblichen Anzeichen menschlicher Regungen hinter drei Lagen Tuch verbergen. Ist er konzentriert, oder wird er nun doch nervös? Und falls ja, wäre das überhaupt ein positives oder negatives Indiz für seine Qualifikation als Rennfahrer?

Elf Uhr eins. Ursprünglich sollte Mick Schumacher seit einer Minute in dem Rennwagen sitzen, der im nächsten Jahr seiner sein könnte. Nur hängt jetzt vor seiner Garage der Nebel so tief, dass er die Pfützen auf dem Asphalt berührt. Eifelwetter. Aus der zweiten Etage des Pressezentrums lässt sich gerade so die Kuppe des nächsten Hügels erkennen. In Anbetracht der Vielzahl von Eifelhügeln, die es der Legende nach geben soll, ist das ein schlechtes Zeichen. Die Formel 1 ist ein Sport voller strittiger Regeln, aber an einer zweifelt niemand: Wenn die Sicht so schlecht ist, dass der Rettungshelikopter nicht zum Krankenhaus fliegen kann, darf kein Rennwagen auf die Piste. Das gilt auch für das Auto des Sohns des Rekordweltmeisters.

Seit seiner Kindheit hat Mick Schumacher, 21, auf diesen Moment gewartet, auf die paar Minuten kommt es nicht mehr an. Er steht in der Garage, hat seine Fäuste in die Taschen seiner Daunenjacke gestopft und redet unaufhörlich auf einen seiner Mechaniker ein. Wobei: Es ist ja noch nicht sein Mechaniker. Es ist einer von Alfa Romeo. Der von Antonio Giovinazzi, einem 26 Jahre alten Rennfahrer aus Martina Franca in Italien. Aber man vergisst das leicht. Weil sie Giovinazzis Namensschild von der Decke geholt haben. Es ist der 9. Oktober 2020 und oberhalb von Giovinazzis Auto ist der Name zu lesen, der dort auch im März beim Auftakt der nächsten Saison stehen dürfte: "Mick Schumacher".

Worauf also achten beim ersten Freitagstraining eines Fahrers in der Formel 1? Puh, sagt Andreas Seidl um kurz vor elf, der bayerische Teamchef von McLaren. Bei diesen Wetterbedingungen werde es eine "Riesenchallenge" für Schumacher. Die Rundenzeiten beim ersten Auftritt eines jungen Fahrers seien ohnehin nicht von Belang. Seidl sagt: "Es ist erst mal wichtig, dass er nichts kaputt macht."

Nun, kaputt machte er wahrlich nichts. Seine Riesenchallenge fiel aus. Weil sie aus Sicht der Rennleitung zu riesig gewesen wäre. Unaufhörlich fiel der Regen nieder, Schumacher wartete und wartete, nach 60 Minuten wurde die Trainingseinheit abgesagt. "Bislang war es jedes Mal, wenn ich ein neues Auto getestet habe, nass. Immer!", sagte Schumacher. Man ahnte: Er wäre gerne rausgefahren zu den Pfützen. Andererseits: Er hat seit seiner Kindheit gewartet, irgendwann kreist die Formel 1 auch mal wieder in der Sonne. Auf die paar Wochen kommt es auch nicht mehr an.

Sportgeschichte, Wachablöse, Nürburgring - ein bewegender Moment wäre es gewesen

Aber ein bisschen schade ist es schon! Der Ausritt Mick Schumachers an diesem Wochenende in der Eifel wäre ja eine auf sehr vielen Ebenen im Wortsinn unglaubliche Geschichte gewesen. Ein klassisches Rührstück, in dem alles mögliche zusammengerührt worden wäre: Der Nürburgring, den seit sieben Jahren als Veranstaltungsort niemand mehr auf dem Zettel hatte, und der es nur in den Kalender schaffte, weil im Winter ein Virus auf einem Fischmarkt in Wuhan zu einer zähen Welttournee antrat. Vermischt mit den Gedanken an Vater Michael Schumacher, der ab Sonntag seinen Rekord von 91 Rennsiegen wohl mit Lewis Hamilton wird teilen müssen - ein Rekord, von dem man glaubte, die Menschheit breche auf in ferne Galaxien, ehe ihn jemand egalisiere.

An diesem Wochenende also wollten die Managements von Fahrer und Formel 1 die Gelegenheit nutzen, Mick Schumacher erstmals in seiner künftigen Rolle als Formel-1-Fahrer aus der Garage rollen zu lassen. Am Nürburgring, wo in den Zwanzigerjahren Arbeitslose die "Erste deutsche Gebirgs-, Renn- und Prüfstrecke" in die hügeligen Wälder pressten. Und wo im historischen Fahrerlager noch immer ein Satz aus großen, schwarzen Lettern zu lesen ist: "Jeder lobt, was der Nürburgring erprobt." Er bezieht sich auf die Ruppigkeit der legendären Nordschleife. Mit ihren Steilkurven, Kuppen und Steigungen bis 18 Prozent lässt sie Autos schneller altern als jede andere Piste. Mick Schumacher wäre gerne am Nürburgring erprobt worden. Der Plan verschwamm im wabernden Nebel.

Menschen erinnern sich gerne an Anfänge. Um zu verstehen, warum es so kam, wie es kam. Und um Theorien zu entwickeln, wie es vielleicht mal werden wird. Ehe Vater Schumacher im Jahr 1991 die Bühne der Formel 1 betrat, spielte diese in Deutschland keine Rolle. Nun drängt 29 Jahre später der Sohn auf dieselbe Bühne, und man fragt sich: Wie lang spielt sie noch eine Rolle? Wie lang tolerieren die Menschen in Zeiten von Fridays for Future noch zum Gaudi kreiselnde Hybrid-Motoren? Kommt Mick Schumacher zu spät?