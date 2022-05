Der frühere Wimbledon-Sieger Michael Stich präsentiert in einer Galerie seine erste Ausstellung. Ein Gespräch über den Künstler im Tennisspieler und ein Bild namens "Rabbit and the Egg".

Interview von Gerald Kleffmann

Michael Stich ist einer der erfolgreichsten deutschen Tennisspieler. Der Hamburger gewann 18 Titel und war die Nummer zwei der Weltrangliste. Unvergessen sind sein Wimbledon-Sieg 1991 im Finale gegen Boris Becker und sein Triumph bei der ATP-WM 1993 in Frankfurt. Mit Becker gewann er auch die Goldmedaille im Doppel 1992 bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Nun, mit 53 Jahren, betritt Stich Neuland - in der Düsseldorfer Galerie Paffrath präsentiert er seit dem vergangenen Donnerstag 46 selbstgemalte Bilder. Die Ausstellung mit dem Titel "SecureSurroundingsForBeauty" läuft bis zum 1. Juni in der Königsallee 46 (www.galerie-paffrath.de).