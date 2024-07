Von Gabriele Pochhammer

Der Sicherheitsbeamte am Deutschen Haus in Paris musste zweimal prüfen: Was ist dieses komische, runde Metallding in der Tasche von Michael Jung? Wirklich eine olympische Goldmedaille? Die hat man ja nicht alle Tage zum Greifen nahe. Nach einem langen, nervenzerfetzenden Tag, gefolgt von einem Marathon durch TV-Studios und einer kurzen Nacht im Fantrubel, saß da am nächsten Morgen ein Mann vor den Kameras, der am Mittwoch 42 Jahre alt wird, der angekommen ist in seinem Leben mit Pferden und Familie – und auch in der Welt des Sports, für die es gut ist, wenn einer mal über Strohballen und Futterkiste hinausschauen kann.