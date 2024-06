Beim niederländischen Rad-Team Visma sind sie dieser Tage versucht, gute Stimmung zu verbreiten. Kurz vor dem Wochenende hat die Equipe ihren Kader für die anstehende Tour de France verkündet, die am nächsten Samstag in Florenz beginnen wird, und vor allem eine Botschaft ist zentral: Jonas Vingegaard, Tour-Sieger der beiden Vorjahre, er kann starten – trotz seines schweren Rennsturzes vor knapp drei Monaten, als er sich das Schlüsselbein und mehrere Rippen brach. So ist nun doch alles bereitet für das große Duell des Dänen mit seinem Dauerrivalen Tadej Pogacar (UAE Emirates).