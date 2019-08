Mick Schumacher, 20, will seinen Weg in die Formel 1 finden.

Als vor dem freien Training der Formel 2 die Namen der Nachwuchsrennfahrer aus den Lautsprechern über den Circuit de Spa-Francorchamps schallen, bekommt einer einen Zusatz: "Der Sohn von Michael". Mick Schumacher, 20, zieht Aufmerksamkeit auf sich, weil er sehr schnell fahren kann, aber auch, weil er der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters ist. Das weckt Nostalgie an eine besondere Ära im Motorsport und die Hoffnung, wieder einen Schumacher in der Formel 1 begrüßen zu können. In Spa gewann der Vater 1992 sein erstes Rennen in der Königsklasse und der Sohn sein erstes Formel-3- Rennen. Einen Sieg möchte er hier am Wochenende auch in der Formel 2 holen.