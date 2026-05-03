Kein Gewitter, keine Blitze, dafür ein hoch spannendes Rennen und die nächste Sternstunde des jungen Überfliegers: Kimi Antonelli, erst 19 Jahre alt, hat auch den Großen Preis von Miami gewonnen und seine Ambitionen in der Formel 1 eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der italienische Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag in Florida vor Weltmeister Lando Norris im wiedererstarkten McLaren durch. Für den Teenager im Silberpfeil war es der dritte Saisonsieg in Serie.

„Das ist nur der Anfang, es ist noch ein weiter Weg“, sagte Antonelli: „Aber wir arbeiten sehr hart. Ich werde das jetzt genießen und dann weitermachen. In drei Wochen geht es schon nach Kanada.“

Auch bei der Rückkehr der Rennserie wegen des Kriegs in Iran zeigte Antonelli bis auf erneute Probleme am Start eine brillante Vorstellung. Auf der Strecke konnte ihm nur Norris, der Sieger im Sprintrennen am Vortag, folgen. Doch der jüngste WM-Führende der Formel-1-Geschichte behielt die Nerven.

China-Sieger Kimi Antonelli : Der Rookie, aus dem im Renntempo ein Titelkandidat geworden ist Kimi Antonelli schien an der Bürde zu zerbrechen, das Wunderkind von Mercedes sein zu sollen. Doch mit seinem ersten Formel-1-Sieg beginnt seine Emanzipation zum Mitfavoriten. Von Elmar Brümmer ...

In der Gesamtwertung liegt Antonelli nun 20 Punkte vor seinem Teamkollegen George Russell, der im Duell der starken Silberpfeile als Vierter erneut einen Dämpfer kassierte. Hinter Antonelli und Norris belegte Oscar Piastri im zweiten McLaren Rang drei. Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der lange um seinen ersten Podestplatz des Jahres gefahren war, wurde Fünfter vor Charles Leclerc im Ferrari.

Messi und Nadal: Das Miami-Rennen zieht die Prominenz an

Für Nico Hülkenberg setzte sich die enttäuschende erste Saison mit Audi nahtlos fort. Nach einer Kollision musste der einzige deutsche Pilot früh an die Box, wenige Runden später parkte er seinen Boliden mit Getriebeproblemen in der Garage. Damit geht das Warten auf die ersten WM-Punkte weiter.

Die drohenden Wetterkapriolen hatten im Vorfeld alle sportlichen Themen in Miami überlagert. Denn den Piloten fehlte es in den neuen Autos mit ihrer komplizierten Technik bislang an Erfahrung bei nassen Bedingungen. Die Organisatoren reagierten frühzeitig: Sie zogen den Rennbeginn um drei Stunden vor. Am Ende war das Wetter kein Faktor.

Dank ans Team: Kimi Antonelli steigt für die Verbeugung auf seinen Mercedes. Rebecca Blackwell/AP

Um 13.00 Uhr Ortszeit legten die Piloten auf trockenem Asphalt los – und die Prominenz um Fußballer Lionel Messi und den früheren Tennisprofi Rafael Nadal sah eine wilde erste Runde. Während Charles Leclerc die Vorteile des Ferraris am Start ausnutzte und von Platz drei auf eins sprang, verbremsten sich Antonelli und Verstappen in der ersten Kurve. Der Niederländer drehte sich bei seiner Rückkehr auf die Strecke und verlor den Anschluss an die Spitzenplätze.

An der Spitze duellierten sich in der Anfangsphase Leclerc, Antonelli und Norris. In Runde sechs kam dann das Safety Car auf die Strecke, weil Isack Hadjar nach einem Fahrfehler in die Wand krachte und sich Pierre Gasly nach einem Kontakt mit Liam Lawsons Boliden überschlug.

Verstappen wechselte auf die harten Reifen, lag dadurch nur noch auf Rang 16. Beim Re-Start führte Leclerc im Ferrari das Feld vor Norris an, der sich kurz vor dem Safety Car vor Antonelli gesetzt hatte; schließlich übernahm Norris in Runde 13 die Führung. Kurz darauf zog dann auch der Mercedes-Shootingstar Antonelli am Ferrari vorbei.

Norris setzte sich an der Spitze ab, nur Antonelli konnte dem Tempo folgen. Der Italiener ging eine Runde früher an die Box und holte kurz darauf den McLaren ein, auf der Strecke übernahm er wenig später vom früher gestoppten Verstappen die Führung.

Während der Regen weiter auf sich warten ließ, kontrollierte Antonelli das Rennen, bis er Getriebeprobleme meldete. Norris arbeitete sich wieder heran, schaffte es aber nicht an ihm vorbei.