Da lang: Thomas Wimbush II, Ludwigsburgs erfolgreichster Korbjäger gegen Vechta, deutet an, wohin es gehen soll beim Finalturnier - weit nach oben.

Es sind gerade aufregende Zeiten im deutschen Basketball, Klubs und Spieler machen bei ihrem Finalturnier um die deutsche Meisterschaft 2020 gerade allerlei neue Erfahrungen, und sie ertragen die meisten vorbildlich mit Gleichmut und Gelassenheit. Die Delegation der MHP Riesen Ludwigsburg zum Beispiel ließ sich nicht davon aus der Ruhe bringen, dass sie bis kurz vor ihrer Auftaktpartie gegen Rasta Vechta am Sonntagnachmittag sozusagen Stubenarrest hatte. Die Ludwigsburger gewannen trotzdem, 81:76.

Die Mannschaft war zwar rechtzeitig angereist zum Finalort München, sie checkte auch schon am Samstag in jenem Hotel ein, in dem die zehn teilnehmenden Teams unter Quarantänebedingungen untergebracht sind. Aber das Sicherheits- und Hygienekonzept der Basketball-Bundesliga (BBL) sieht nicht nur vor, dass alle Spieler, Trainer und Betreuer bereits zu Hause zweimal negativ auf das Coronavirus getestet worden sein müssen, um überhaupt ins Hotel zu dürfen - sie werden dort dann noch einmal geprüft. Erst wenn auch dieser Eingangstest negativ ausfällt, dürfen sie sich frei bewegen im Hotel und unter die Anwesenden mischen; sie dürfen sich dann auch alle abklatschen wie gewohnt.

Bevor die Ludwigsburger eintrafen, hatte es für gewöhnlich nur ein paar Stunden gedauert, bis die Testergebnisse vorlagen. Aber am Wochenende zog es sich hin. Weil den Basketballern bewusst ist, dass sie sich mit ihrem Spielbetrieb in einer privilegierten Situation befinden, hatten die BBL-Verantwortlichen mit dem Augsburger Labor, das ihre Proben analysiert, ausgemacht, dass sie selbstverständlich hinter dringenderen Untersuchungen zurückstehen - und das war eben nun der Fall. Erst dreieinhalb Stunden vor dem Tip-off bekamen alle Ludwigsburger die Freigabe; das war gerade genug Zeit, um sich die Beine zu vertreten und sich aufzuwärmen.

Auch deshalb fiel der Sieg über Rasta Vechta, den Überraschungs-Halbfinalisten des Vorjahres, nicht allzu berauschend aus; zudem sei nach drei Monaten Spielpause "alles noch etwas rough around the edges" gewesen, wie es Ludwigsburgs Coach formulierte, der Amerikaner John Patrick. Die rauen Kanten waren noch nicht abgeschliffen, meinte er, deshalb lief es nicht so rund wie vor der Corona-Pause.

Als die Saison unterbrochen wurde, waren die Riesen mit einer Bilanz von 17:4 Siegen Tabellenzweiter hinter dem Meister Bayern München (19:2); für einige Beobachter sind sie weiterhin Geheimfavorit für den Titelgewinn. "Wir waren in einem guten Rhythmus, als wir gegen Ulm gespielt haben am 8. März", gibt John Patrick zu; das letzte Spiel vor der Zwangspause hatte sein Team auswärts souverän gewonnen, 94:76. Vor dem Comeback am Sonntag sagte Patrick dem TV-Sender Magentasport nun: "Ich glaube, wir sind Außenseiter."

Die MHP Riesen gehören zu den Mannschaften, die deutlich geschwächt aus der Corona-Krise herausgekommen sind. Khadeen Carrington, der Spielmacher und mit 17,2 Punkten im Schnitt bis dato drittbester Scorer der Liga, kehrte nicht mehr aus den USA zurück; er ist in der vom Coronavirus besonders getroffenen Stadt New York zu Hause. Sein Ersatzmann Konstantin Konga, der Kapitän des Teams, ließ sich an der Schulter operieren und fehlt ebenfalls. Auch der amerikanische Flügelspieler Tanner Leissner zog es vor, nicht mehr weiterzuspielen unter den aktuellen Umständen.

Ins Gewicht fällt vor allem das Fehlen der beiden Spielgestalter. Zwar hatte der Klub für diese Position zwei Profis nachverpflichtet, aber vorsichtshalber nahm Trainer Patrick auch seine beiden jüngsten Söhne mit, Johannes, 18, und Jacob, 16. Die beiden Teenager sind Point Guards, so wie ihr Vater früher, und J.P. senior ließ seinen Nachwuchs gegen Vechta tatsächlich ein paar Minuten spielen. Mit 16 Jahren, sechs Monaten und 17 Tagen ist Jacob Patrick nun der viertjüngste Spieler seit Aufzeichnung der Daten, der in der BBL zum Einsatz gekommen ist. Der Jüngste ist Jeferson Hiller, der zwei Wochen nach seinem 16. Geburtstag für die Tübingen Tigers in der höchsten Liga debütierte; das war im Dezember 2014.

Jacob Patrick hat derzeit noch Ferien, die Schule fängt erst nächste Woche wieder an: "Ich hab's so organisiert, dass ich das online machen kann", erzählte er nach seinem Debüt. In dem 18 Jahre alten und 2,13 Meter großen Ariel Hukporti haben die Ludwigsburger ein weiteres vielversprechendes Talent dabei, "er wird drei oder vier Spiele absolvieren, bis er zurück in die Schule muss", sagte John Patrick.

Wer jetzt glaubt, dass der 52-Jährige gerade einen Schulausflug beaufsichtigt, der irrt. Er verfügt noch über genug gestandene Profis, um seine bevorzugte Spielweise aufzuziehen: Mit kleinen, schnellen, athletischen, bissigen Kerlen verdirbt er jedem Gegner den Spaß am Spiel. Und John Patrick ist auch bekannt dafür, dass er mehr aus seinen Mannschaften herausholen kann, als in ihnen zu stecken scheint.