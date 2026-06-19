Co-Gastgeber Mexiko hat bei der Fußball-WM vorzeitig den Gruppensieg perfekt gemacht. In Guadalajara siegte „El Tri“ in einer zähen Partie mit 1:0 (0:0) gegen Südkorea , feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel und steht als erstes Team in der K.-o.-Runde. Dort wartet zum Auftakt ein weiteres „Heimspiel“. Da bei Punktgleichheit bei dieser WM der direkte Vergleich zählt, kann Mexiko von Südkorea nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.

Luis Romo erzielte nach einem Bock von Südkoreas Torhüter Seung-gyu Kim den goldenen Treffer (50.) für Mexiko, das im Sechzehntelfinale am 1. Juli im legendären Aztekenstadion auf einen Gruppendritten treffen wird. Für den zweimaligen Asienmeister Südkorea um Kapitän Heung-Min Son geht es im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe A am 24. Juni gegen Südafrika nun um alles. Parallel empfängt Mexiko Tschechien.

Beide Nationen waren mit Auftaktsiegen ins Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, angereist. Mexiko hatte das denkwürdige Eröffnungsspiel inklusive drei Platzverweisen im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen, Südkorea Tschechien mit 2:1 besiegt.

Die Asiaten, die bei einem Training Anfang der Woche wohl von einer Drohne ausspioniert worden waren, hatten aus dem Nichts die erste Riesenchance: Der ehemalige Bundesligaprofi Son ließ Torhüter Raúl Rangel mit einem Heber stehen, Johan Vásquez rettete in letzter Not vor der Linie. Son stand im Vorfeld aber auch im Abseits.

Hier lässt Südkoreas Torhüter Seung-gyu Kim den Ball fallen, Mexiko nutzt die Chance. Luke Hales/Getty Images

Ansonsten passierte bis auf einen Kopfball von Mexikos Julián Quinones (20.) wenig. Wie schon zum Auftakt quittierte das Gastgeber-Publikum die Leistung seiner Mannschaft zur Pause mit lauten Buhrufen und Pfiffen. Dann aber ließ Kim eine sicher abgefangene Flanke nach einem Zusammenstoß beim Aufkommen mit seinem Mitspieler fallen – und Romo schaltete als Schnellster.

Südkoreas Trainer Myung-bo Hong nahm Son und den Mainzer Jae-Sung Lee vom Feld, brachte zwei Stürmer (57.), doch den „Taeguk Warriors“ fehlten die Ideen. Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Obed Vargas (85.) die Entscheidung. Kurz darauf rettete Mexikos Torhüter Raul Rangel (87.) in höchster Not mit einer fantastischen Parade gegen einen Kopfball von Cho den Sieg für sein Land.