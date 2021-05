"Ich habe was dabei gelernt": DK Metcalf bei seinem Versuch, sich über die Golden Games des amerikanischen Leichtathletik-Verbandes in Walnut für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

10,37 Sekunden also, und das bedeutete: letzter Platz für DK Metcalf bei diesem 100-Meter-Lauf im kalifornischen Walnut und dem Versuch, sich beim Golden-Games-Event für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. "Ich habe was dabei gelernt", sagte der 1,92 große und 105 Kilo wuchtige Wide Receiver der Seattle Seahawks. Er hatte vor ein paar Monaten Aufsehen erregt mit einer Verfolgungsjagd auf dem Football-Feld, als er in voller Montur, mit Helm und Polstern, eine Geschwindigkeit von 35,4 km/h erreichte, seinen Gegenspieler einholte und unsanft vom Spielfeld subtrahierte.

Es entstand ein Meme, das sich millionenfach im Internet verbreitete, und es kam die Frage auf: Kann der Typ tatsächlich auf der Tartanbahn mithalten? Die Antwort war das, was der Football-Star am Sonntag lernte: "Das sind Weltklasse-Athleten, die davon leben, dass sie nur das tun."

Es hatte in den USA heftige Debatten gegeben, weil dieser Versuch von Metcalf freilich Erinnerungen weckte an die große Zeit der Doppelsportler in diesem Land, in den 1980er und 90ern. Bo Jackson spielte Football für die Los Angeles Raiders und Baseball für drei MLB-Franchises und wurde über den Werbespot von Nike ("Bo Knows") zur popkulturellen Legende.

Deion Sanders spielte am 11. Oktober 1992 für die Atlanta Falcons in Miami und wollte danach für die Atlanta Braves gegen die Pittsburgh Pirates antreten - er wäre der erste Profi gewesen, der am selben Tag in zwei Sportarten antrat, doch Braves-Trainer Bobby Cox unterstellte Sanders Egomanie, setzte ihn auf die Bank und wechselte ihn auch nicht ein.

Geschwindigkeit ist Masse mal Beschleunigung, aber schnell ist nicht gleich schnell, das muss Metcalf, 105 Kilo schwer, einsehen

Weitere Doppelsport-Legenden: Jackie Robinson, im Jahr 1947 der erste Afroamerikaner in der Baseballliga MLB, war im College in vier verschiedenen Teams aktiv. Jim Brown, Legende der Cleveland Browns und für viele der beste Running Back der NFL-Geschichte, ist in der Lacrosse-Hall-of-Fame. Unvergessen freilich Jim Thorpe, Zehnkampf-Olympiasieger 1912 und später Football-, Basketball- und Baseball-Profi.

Wenn Sportler heutzutage mal wechseln, dann lernen sie oft, wie schwer es ist, gegen Spezialisten anzutreten: Der Mixed-Martial-Arts-Held Conor McGregor verlor vor ein paar Jahren einen Boxkampf gegen Floyd Mayweather junior deutlich; so wie Mayweather von McGregor zerstört worden wäre, wenn sie auch nur eine Kampfdisziplin außer Boxen zugelassen hätten.

"Die Leute debattieren, weil sie denken: Geschwindigkeit ist Geschwindigkeit", sagte Noah Lyles, der einer der Olympia-Favoriten ist: "Das ist aber nicht wahr, in einem 100-Meter-Lauf steckt ebenso viel Taktik wie in einem Marathon." Das liegt daran, dass die Muskeln nur sechs Sekunden Maximal-Kontraktion zu leisten imstande sind.

Was beim Rennen auch deutlich zu sehen war: Ja, Metcalf hatte drei Monate lang trainiert, um sich für die US Trials, die Ausscheidungsrennen im Juni in Eugene, Oregon, zu qualifizieren (er hätte 10,05 Sekunden brauchen dürfen) und dort dann für Olympia in Tokio. Aber: Er ist eben auch viel größer und viel schwerer als die Konkurrenten. Er hielt etwa 50 Meter ordentlich mit (Sprints über mehr als diese Strecke sind selten im Football), dann fiel er ab.

Metcalf, 23, wurde für sein Rennen allenthalben gelobt, Seahawks-Quarterback Russell Wilson etwa schrieb bei Twitter: "Grandios, mein Freund!" Es zeigte aber auch, wie knifflig es heutzutage ist, in zwei oder mehr Sportarten zu glänzen, und es führt zum ulkigen, aber vielleicht gar nicht mal so dummen Vorschlag, bei Olympischen Spielen oder anderen Veranstaltungen einen ambitionierten Amateur teilnehmen zu lassen, damit Leute, die vor dem Fernseher über einen achten Platz lästern, mal sehen, wie schwierig es ist, überhaupt dabei zu sein.

Das war die zweite Lektion für Metcalf bei diesen 10,37 Lehrsekunden. Was er denn nun vorhabe, wurde er gefragt. Seine Antwort, und es kann keine bessere geben: "Football. Zeit fürs Trainingslager."