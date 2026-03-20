Mesut Özil spricht nicht. Die Macher der ZDF-Dokumentation „Mesut Özil – zu Gast bei Freunden“, die seit diesem Freitag in der Mediathek zu sehen ist, haben ihn natürlich gefragt, wie so viele Menschen ihn zeit seiner Karriere gefragt haben, ob er nicht etwas sagen will zu all dem. Aber er will nicht, er wollte das eigentlich nie. Er schwieg und ließ daher Raum zur Projektion. Und so sind auch diese zweieinhalb Stunden Film in kleiner Form ein Abbild von Mesut Özil, in den alle immer etwas hineininterpretieren konnten, wollten oder mussten. Erst im Fußball, dann auf der gesellschaftlichen, schließlich auf der politischen Ebene.