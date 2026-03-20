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Doku über Mesut ÖzilWie konnte das alles nur so schiefgehen?

Lesezeit: 3 Min.

Eines der letzten Fotos von Mesut Özil im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Nach der Niederlage gegen Südkorea, die das WM-Vorrundenaus bedeutete, geht er in Kasan vom Rasen. Kurz darauf erklärt er im Zorn seinen Rücktritt aus der DFB-Elf.
Eines der letzten Fotos von Mesut Özil im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Nach der Niederlage gegen Südkorea, die das WM-Vorrundenaus bedeutete, geht er in Kasan vom Rasen. Kurz darauf erklärt er im Zorn seinen Rücktritt aus der DFB-Elf. Luis Acosta/AFP

Eine sehenswerte ZDF-Dokumentation über den Fußballer Mesut Özil zeichnet in den gebotenen Nuancen nach, wie es zur Eskalation nach dem Erdoğan-Foto kam.

Von Martin Schneider

Mesut Özil spricht nicht. Die Macher der ZDF-Dokumentation „Mesut Özil – zu Gast bei Freunden“, die seit diesem Freitag in der Mediathek zu sehen ist, haben ihn natürlich gefragt, wie so viele Menschen ihn zeit seiner Karriere gefragt haben, ob er nicht etwas sagen will zu all dem. Aber er will nicht, er wollte das eigentlich nie. Er schwieg und ließ daher Raum zur Projektion. Und so sind auch diese zweieinhalb Stunden Film in kleiner Form ein Abbild von Mesut Özil, in den alle immer etwas hineininterpretieren konnten, wollten oder mussten. Erst im Fußball, dann auf der gesellschaftlichen, schließlich auf der politischen Ebene.

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Mesut Özil wollte seit seiner Kindheit vor allem nur eines: Fußball spielen. Dass er als einer der Besten seines Sports jetzt nicht mehr im Nationaltrikot auflaufen will, ist das seltsame Ende einer Eskalation mit vielen Akteuren.

SZ PlusVon Christof Kneer und Philipp Selldorf

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