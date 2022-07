Der Wechsel von Ex-Weltmeister Mesut Özil zum türkischen Erstligisten Medipol Basaksehir ist perfekt. Man heiße Özil in der Familie willkommen und wünsche ihm viel Erfolg im orange-dunkelblauen Trikot, teilte der Club am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. "Ich bin sehr glücklich", sagte Özil bei der Unterschriftszeremonie in Istanbul. Präsident Göksel Gümüsdag sagte, man habe Özil einen Zwei-Jahres-Vertrag vorgeschlagen. Er aber habe einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr gewollt, nach einem Jahr werde man dann noch einmal auswerten. Kurz davor hatte der 33-Jährige seinen eigentlich bis 2024 laufenden Vertrag bei Fenerbahce ausgelöst. Bei seinem "Herzensklub" war Özil seit März suspendiert.