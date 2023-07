Kommentar von Thomas Hürner

Wenn es ein weiteres Bild gebraucht hat, das den Bruch zwischen Mesut Özil und seiner früheren Heimat dokumentiert, dann ist dieses am Wochenende auf dem Instagram-Account eines türkischen Fitnesstrainers geteilt worden: Özil, geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen, präsentiert darauf seine Bauchmuskeln, die eindrucksvoll sind für einen Fußballprofi, der vor einem halben Jahr in den Ruhestand getreten ist. Was allerdings ebenfalls zu sehen ist, ist ein unter die Haut gestochenes Bekenntnis: Özil hat sich einen heulenden Wolf und drei Halbmonde auf die Brust tätowieren lassen.