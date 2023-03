Von Javier Cáceres, Berlin

Vor ein paar Tagen postete Antonella Roccuzzo, Ehefrau von Lionel Messi, in einem sozialen Netzwerk ein Foto, auf dem sie lächelnd vor dem Pariser Eiffelturm zu sehen ist. Die Aufnahme suggerierte eine Form von Glück, die aufhorchen ließ. Erstens, weil Messis Wechsel von Barcelona nach Paris im Sommer 2021 innerfamiliär zu Traurigkeit und Nostalgie geführt hatte. Und weil schon seit Wochen viele Debatten um die Frage kreisen, was Weltfußballer Messi, 35, mit seiner beruflichen Zukunft anzustellen gedenkt.

Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus, er kann ihn per Option um ein Jahr verlängern. Ob er diese zieht, ist noch nicht entschieden, zuletzt verhandelte Messis Vater Jorge mit PSG über die Frage einer vorzeitigen Verlängerung. Nun verkündet die in Sachen Messi bestens vernetzte argentinische Zeitung Olé eine Neuigkeit. Sie berichtete am Freitag, dass der Kapitän der Weltmeistermannschaft Argentinien eine Grundsatzentscheidung getroffen habe.

Nach Informationen des Sportblatts, die sich mit einem Bericht der Zeitung El Mundo Deportivo aus Barcelona decken, will Messi noch mindestens eine Saison in Europa dranhängen. PSG scheint dabei weiter die erste Option zu sein - trotz eines Treffens von Jorge Messi mit dem Präsidenten des FC Barcelona, Joan Laporta. Der katalanische Verein, bei dem Messi seine größten Erfolge auf Klubebene feierte (er holte vier Mal die Champions League), ist zu klamm, als dass eine Rückkehr in die spanische Liga vorstellbar wäre; angeblich ging es bei der Unterredung vornehmlich um die Frage, wie eine Hommage für Messi und seine Bindung an den Klub nach Karriereende aussehen kann.

Aus Argentinien bekommt Messi eine beunruhigende Botschaft

Wenn aber weder PSG noch Barcelona infrage kommen sollten - was dann? Messi fühlt sich noch fit genug für höchste Ziele - und will einen Klub, der in der Königsklasse wettbewerbsfähig ist und eine starke finanzielle Muskulatur hat, um sein Gehalt zu stemmen. Zurzeit verdient er mehr als 40 Millionen Euro netto pro Jahr. So oder so: Messi hat am Mittwoch in der Arena des FC Bayern also wohl doch nicht seinen letzten Auftritt in der Champions League hingelegt. Und auch Optionen wie der von Ex-Profi David Beckham geleitete Klub Inter Miami oder ein Irrsinnsvertrag in Saudi-Arabien kommen vorerst offenbar nicht in Betracht.

Auch eine Rückkehr in die argentinische Geburtsstadt Rosario, zum Stammklub Newell's Old Boys, dürfte vorerst ausgeschlossen sein - erst recht nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche. Da wurde der Supermarkt, den Messis Schwiegervater in Rosario betreibt, von Unbekannten attackiert. Sie feuerten mitten in der Nacht 14 Schüsse auf den Rollladen des Geschäfts ab und hinterließen eine schriftliche Botschaft, die eher nicht wie eine Einladung, eher schon wie eine Drohung klang. "Messi, wir warten auf Dich", stand auf dem Zettel zu lesen.