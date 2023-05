Von Javier Cáceres

Die Nostalgie treibt mitunter seltsame Blüten, und manchmal gebiert sie seltsame Bräuche, wie dieser Monate im Camp Nou. Seit Wochen schon fiel die gent blaugrana, das burgundrot-blaue Fußvolk des FC Barcelona, in einen schmachtenden Chor ein, wenn die Uhr, die gegenüber der Haupttribüne die Zeit frisst, anzeigte, dass zehn Minuten und zehn Sekunden der jeweils laufenden Partie vorüber waren. Es war ein Chor, der an die Tage erinnerte, als die Welt noch in Ordnung war (zumindest jene des FC Barcelona), und auch die Hoffnung barg, dass sie wieder in Ordnung kommen würde. "Meeeesssi, Meeeeesssssi, Meeeeeesssi", hallte es durch die Arena. Da capo al fine.