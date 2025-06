Man hat schon glücklichere Menschen am Vorabend ihres Ehrentags gesehen als Lionel Messi . Am Dienstag durfte er 38 Kerzen auf der Torte auspusten, doch als sich der Montag dem Ende zuneigte, stand ihm der Sinn sicherlich nicht nach Reinfeiern, trotz der Qualifikation seiner Mannschaft fürs Achtelfinale der Fußball -Klub-WM. Messi runzelte die Stirn, stieß durch den dichten Bart erkennbar Flüche aus. Dass sich eine Reihe von Spielern des Gegners SE Palmeiras aus São Paulo um ihn scharten, die sein Trikot ergattern wollten, das schien ihm auch nicht zu behagen.

Messis Gedanken kreisten offenkundig darum, dass seine mit Alt-Stars gespickte Mannschaft, Inter Miami, bei der Klub-WM auf nachgerade fahrlässige Weise eine große Chance hatte liegen lassen. Oder muss man sagen: altersbedingt?

Inter Miami hatte im letzten Gruppenspiel durch Tadeo Allende (16.) und Luis Suárez (65.) eine 2:0-Führung herausgeschossen – und sie am Ende noch hergegeben. Palemeiras kam durch den früheren Leverkusener Paulinho (80.), der auch nur noch Luft für ein halbes Stündchen hat, sowie durch Maurício (87.) spät zum Ausgleich. Und es stellte sich die Frage, was passiert wäre, wenn das Spiel fünf Minuten länger gedauert hätte. Oder wie das Spiel verlaufen wäre, wenn der Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen (Referee der Champions-League-Skandalspiele von Real Madrid gegen Chelsea, Bayern und Atlético Madrid) beim Stand von 1:0 einen zwingend gebotenen Elfmeter für Palmeiras verhängt hätte. Gleichwohl: Der Schaden war in den Augen Messis auch so groß genug.

Palmeiras verzichtet komplett auf Pressing und jede taktische Ordnung

Denn Inter Miami wurde nur Zweiter, nicht Erster der Gruppe A, und das wiederum bedeutet, dass der von Fifa-Präsident Gianni Infantino per Handstreich für die Klub-WM nominierte US-Vertreter im Achtelfinale nun gegen den Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ran muss. Und das ist ein Novum: Messi wird damit erstmals in seiner Karriere auf einen Ex-Klub treffen, er hatte von 2021 bis 2023 in Paris gespielt. Der Argentinier wird zudem am kommenden Sonntag den PSG-Trainer Luis Enrique wiedersehen, mit dem er beim FC Barcelona zusammengearbeitet und – unter anderem - 2015 das Triple gewonnen hatte.

Die Partie gegen Palmeiras entpuppte sich als unterhaltsamer als zu vermuten war. Die Hypothese hatte vorab gelautet, dass es, wie man in Brasilien sagt, ein jogo de compadres werden würde, zu Deutsch in etwa: ein Paten-Spiel. In der großen Fußballnation des amerikanischen Kontinents werden so Partien genannt, bei denen ein Resultat herbeigeführt wird, das beiden Mannschaften hilft.

Denn beim Spiel Inter gegen Palmeiras wussten beide Teams, dass sie bei einem Unentschieden gemeinsam ins Achtelfinale einziehen würden – unabhängig vom Ausgang des Parallelspiels zwischen dem FC Porto und Al-Ahly aus Kairo. Diese Partie wiederum trug keine Züge eines Paten-Spiels, sondern eines Duells, das man ebenfalls von Familienfeiern kennt, wenn mitunter wild zusammengewürfelte Vermählte gegen Ledige antreten. Porto und Al-Ahly trennten sich 4:4, und nicht einmal Wessam Abou Ali konnte sich freuen. Der Däne palästinensischer Herkunft war mit drei Treffern für Al-Ahly der herausragende Spieler des Abends. Was den Teams aus Ägypten und Portugal durch ihr fatales Unentschieden jedoch entging, war die Möglichkeit, im Brustton der Überzeugung dasselbe unwidersprochen zu behaupten wie Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano: „Wir sind eine der 16 besten Mannschaften der Welt.“

Nun ja: Miami mag unter den 16 letzten verbliebenen Teilnehmern dieser Klub-WM sein, die Turnier-Resultate sind eben, wie sie sind. Unter die 16 besten Mannschaften des Planeten muss man Inter deswegen aber nicht einordnen. Schon gar nicht nach dem Spiel vom Montag. Denn da traf man auf einen Gegner, der bemitleidenswert agierte.

Als Miamis Kräfte schwinden, kommt Palmeiras noch zum Ausgleich

Es dürfte in der jüngeren Vergangenheit nur selten eine Mannschaft zu sehen gewesen sein, die dem sog. „Pressing“ so sehr entsagte wie Palmeiras. Okay, es bleibt eine Augenweide, zu sehen, wie die Miami-Routiniers Messi und Busquets freie Räume erschaffen, sich ihren Bewachern entziehen, die Kraft ihrer Weisheit walten lassen. Aber derlei fällt leicht, wenn der Gegner keinerlei Druck aufbaut. Hätten die Silberrücken von Inter bewegungseinschränkende Roben statt atmungsaktiver Sportkleidung getragen, ihre Überlegenheit wäre nicht kleiner gewesen. „Wir haben nicht das richtige Timing für unser Pressing gefunden“, rechtfertigte sich Palmeiras-Trainer Abel Ferreira nach der Partie – und gab zu, sich bei der Aufstellung geirrt zu haben.

Die Konsequenz waren Tore für Miami, die an Leichtigkeit nicht zu überbieten waren. Das galt für das 1:0 von Allende, der nach einem Pass von Luis Suárez über den halben Platz galoppieren durfte, weil bei Palmeiras nicht mal Ansätze defensiver Ordnung zu sehen waren. Erleichternd kam hinzu, dass ein Palmeiras-Verteidiger bei der Verfolgung eine Muskelverletzung erlitt und ausgewechselt werden musste. Beim 2:0 hatte Luis Suárez dann gleich dreimal Glück: Als er zwei Verteidiger überwand, die einander behinderten; als eine weitere Defensivkraft ihm den Ball in den Lauf stolperte; und schließlich, als Torwart Weverton zwar die Hand an den Ball bekam, aber den Schuss nicht um den Pfosten lenken konnte.

Als Miamis Kräfte schwanden, kam Palmeiras noch zum Ausgleich – und damit zu der Gelegenheit, sich in einem brasilianischen Achtelfinale am Samstag mit Botafogo aus Rio zu duellieren. Inter Miami wiederum blickt der Begegnung mit PSG entgegen, die Herausforderung könnte kaum größer sein.