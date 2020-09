Von Javier Cáceres

Vor dem zweiten Spieltag der spanischen Liga müht sich Lionel Messi, 33, das Ambiente beim FC Barcelona zu befrieden. Der Zeitung Sport aus Barcelona teilte Messi mit, dass ihm "nach den ganzen Zwistigkeiten" der letzten Wochen daran gelegen sei, "einen Schlusspunkt zu setzen". Für alle barcelonistas sei der Moment gekommen, "Einheit" zu zeigen und die alten Differenzen zu vergessen. Ziele könnten nur erreicht werden, wenn man "in die gleiche Richtung rudert", unterstrich Messi wenige Tage nach dem 4:0-Saisonauftaktsieg Barcelonas gegen den FC Villarreal.

Messi hatte Ende August angekündigt, den FC Barcelona ablösefrei verlassen zu wollen. Er tat dies per "burofax", einer Art behördlich beglaubigten Einschreiben, das er dem Verein zustellen ließ. Diese unpersönliche, nur im spanischen Geschäftsleben übliche Form der Zustellung von Dokumenten stieß in Kreisen der Anhängerschaft des FC Barcelona sauer auf. Nachdem ihm der Verein die Freigabe verweigerte, sah sich Messi gezwungen, zu bleiben. Es folgten allerdings in einem Interview geharnischte, öffentliche Attacken gegen eine Vereinsführung. Zuletzt hatte er auch den Abschied seines Freundes Luis Suárez zu Atlético Madrid kritisiert. Der Klub nahm die Äußerungen kommentarlos hin.

"Ich stehe zu meinen Fehlern", sagte nun Messi, "aber wenn es sie gab, dann nur, um den FC Barcelona stärker und besser zu machen." Er bat um Verständnis dafür, dass er seinen Gefühlen Raum gab - "in Augenblicken, die für mich sehr hart waren."

"Ich fühle mich diesem Trikot und diesem Wappen total verpflichtet"

Messi zeigte Verständnis dafür, dass es Menschen gebe, die meinten, er hätte "besser geschwiegen oder (die Dinge) einfach vorbeiziehen lassen, wie ich viele Dinge vorbeiziehen lassen habe, aber mir haben in den letzten Wochen sehr viele Dinge wehgetan, und das war meine Art, dem Ausdruck zu verleihen." Wenn es Barcelona-Mitglieder oder -Fans geben sollte, die sich dadurch verletzt fühlten, bitte er um Vergebung. Es dürfe kein Zweifel daran bestehen, dass er sich dem Klub, dem er seit zwei Jahrzehnten angehört, zu einhundert Prozent verpflichtet fühle.

"Wer mich kennt, der weiß, dass ich außerstande bin, auf etwas Anderes zu spielen denn auf Sieg und auf dem Rasen alles zu geben. So war es in meiner ganzen Karriere. Ich fühle mich heute diesem Trikot und diesem Wappen total verpflichtet." Gleichwohl könnte dies die letzte Saison Messis beim FC Barcelona sein. Der Vertrag des sechsmaligen Weltfußballers, der am Donnerstag mit Barça bei Celta de Vigo antritt, läuft am Ende der laufenden Saison aus. Er kann ab Januar frei mit anderen Klubs verhandeln. Über seine Zukunft ab Juni 2021 schwieg sich Messi aus.