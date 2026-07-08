Was für eine Remontada: Argentinien steht gegen Ägypten vor dem Aus, ehe Lionel Messi das Spiel herumreißt. Danach brechen die Emotionen aus ihm heraus – auch, weil er sich schuldig fühlte.

Lionel Messi verschiebt Grenzen, auch solche, die die Fifa gesetzt hat. Wenn die Spieler im Stadion von Atlanta von der Kabine bis zum Bus wollen, dann hat ihnen der Weltverband einen abgesperrten Gang in Schlangenlinien aufgebaut, vorbei an Kameras, Mikrofonen und Smartphones der Journalisten. Der Abstand zwischen Absperrung und Werbewand ist dabei knapp, weniges ist der Fifa wichtiger, als dass die zahlenden Firmen immer gut im Bild sind.