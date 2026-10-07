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Nationalteam-Abschied von MessiCry for me Argentina

Lesezeit: 4 Min.

„Ich werde Euch vermissen“: Lionel Messi sendet in seinem letzten Länderspiel Botschaften an seine Landsleute.
„Ich werde Euch vermissen“: Lionel Messi sendet in seinem letzten Länderspiel Botschaften an seine Landsleute.
Gustavo Garello/AP Photo

Einen wie ihn gibt es nur ein Mal: Nach 21 Jahren und 208 Länderspielen zieht Lionel Messi das Trikot der Nationalmannschaft aus. Die erfolgreichste Ära des argentinischen Fußballs endet im Tränenmeer.

Von Javier Cáceres, Buenos Aires

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Lionel Messi wollte den Rasen nicht verlassen, und er merkte es selbst. Daran, dass seine Rede an die 90 000 Menschen, die seinetwegen ins Estadio Monumental von Buenos Aires gekommen waren, und die 46 Millionen Argentinier im Rest des Landes, schier endlos geriet. „Ich spreche länger denn je!“, entfuhr es Messi. In der Grundschule seiner Geburtsstadt Rosario hatte er einst mit der Lehrerin nur durch eine Schulkameradin kommuniziert, nie durch eigene Worte. Nun kullerten sie aus seinem Mund wie die Tränen aus den Augen der Menschen auf den Tribünen.

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