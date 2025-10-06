Friedrich Merz spricht bei Caren Miosga über die Abschaffung des VAR. Dabei würde im Gegenteil seine Einführung im Parlament die politische Debatte endlich gerechter machen.

Aussagen in Talkshows werden mittlerweile routiniert aus dem Zusammenhang gerissen. Die TV-Foren mit Markus Lanz und Sandra Maischberger sind längst zum Schnipsellieferanten für die Sozialen Medien geworden. Überall, wo ein sinnentstellender Schnitt gesetzt werden kann, wird er gesetzt, und mit einem „Aha! Da sieht man mal wieder das wahre Gesicht des *hier politischen Gegner einfügen*!“ in die Welt hinaus empört.