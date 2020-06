Die Partie war längst entschieden, die letzten Sekunden tröpfelten von der Uhr, aber Kameron Taylor ließ es sich nicht nehmen, noch zwei Schlusspunkte zu setzen: Elf Sekunden bevor der Sirene das Ende des Spiels anzeigte, legte er den Ball noch einmal ins Netz und machte damit die 100 voll. Mit 100:82 (58:40) gewann Taylors Team, Brose Bamberg, sein abschließendes Vorrundenspiel beim Finalturnier um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen Rasta Vechta. Mit diesem Erfolg verhalfen die Bamberger gleichzeitig den Fraport Skyliners Frankfurt in die am Mittwoch beginnende K.-o.-Runde; die sieglosen Vechtaer sind hingegen ausgeschieden aus dem Titelrennen, sie dürfen nach dem Spiel um Platz neun gegen die Merlins Crailsheim an diesem Dienstag nach Hause fahren. Bamberg trifft im Viertelfinale auf die EWE Baskets Oldenburg, den Finalgegner beim vorerst letzten Meisterschaftsgewinn 2017.

Dann müssen sich die Oberfranken auf stärkere Gegenwehr einstellen als am Montag. Rasta Vechta war sowieso mit dem kleinsten Kader aller zehn Teilnehmer angereist, nämlich gerade mal mit zehn Profis, und im Turnierverlauf hatte sich auch noch ihr Kapitän Josh Young verletzt. Gegen Bamberg war Rasta ganz offensichtlich am Ende der Kräfte und nicht mehr in der Lage, an seine jüngsten Ergebnisse gegen Bamberg anzuknüpfen. Von den jüngsten sechs Vergleichen hatten die Niedersachsen fünf gewonnen; nach der 3:1-Serie im Playoff-Viertelfinale der vergangenen Saison hatte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles auch in den beiden Treffen der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Hauptrunde 2019/20 reüssiert. Aber Calles warnte: "Das kann man nicht miteinander vergleichen, das ist jetzt eine vollkommen andere Situation."

Jetzt trafen die beiden Teams in einem Turnierformat aufeinander, angesichts von vier Vorrundenspielen innerhalb von neun Tagen waren beim kleinen Rasta-Kader nicht mehr so viele Reserven vorhanden wie bei den üppiger besetzten Bambergern. Die hatten zunächst wenig Mühe, sich durchzusetzen, mit einem deutlichen Vorsprung gingen sie in die Kabine. Doch danach bäumte sich Rasta noch einmal auf. "Wir hatten Mühe zu Beginn des dritten Viertels", fand Bambergs Flügelspieler Christian Sengfelder, der 18 Punkte und sechs Rebounds beisteuerte: "Da haben sie alles gegen uns geworfen, was sie noch hatten - das war beeindruckend."

Es war allerdings nicht genug, um die in dieser Saison so wankelmütigen Bamberger noch einmal richtig ins Wanken zu bringen. Vechtas Trevis Simpson war mit 28 Punkten der herausragende Werfer der Partie, für Bamberg sammelte Jordan Crawford die meisten Zähler (21). So sehr sich die Rasta-Profis aber auch abmühten, die Bamberger schafften es stets, sie auf gebührendem Abstand zu halten.