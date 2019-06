16. Juni 2019, 18:47 Uhr Meisterschaft Kölner U17 deutscher Meister

Zum dritten Mal gewinnen die Kölner. Mit einem 3:2-Finalsieg gegen Titel­verteidiger Dortmund, der zwar mit Supertalent Youssoufa Moukoko antrat, aber dennoch unterlag.

Die U17-Fußballjunioren des 1. FC Köln haben zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die B-Jugend des Bundesliga-Rückkehrers besiegte in einem sehr unterhaltsamen Endspiel am Sonntag den Titelverteidiger Borussia Dortmund, der mit Supertalent Youssoufa Moukoko antrat, auswärts 3:2 (2:1). Zuvor hatte Köln bei der U17-Meisterschaft 1990 und 2011 triumphiert. Stürmer Jacob Jansen (14./21.) brachte den FC vor 10 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion Rote Erde in Dortmund 2:0 in Führung. Moukoko (35.) und Ansgar Knauff (43.) glichen für den BVB aus, Kapitän Rilind Hetemi scheiterte zudem kurz nach dem 1:2 mit einem Foulelfmeter an FC-Torwart Daniel Adamczyk (37.). Für die Entscheidung sorgte Meiko Sponsel mit dem 3:2 (47.) für die Kölner. Ausgerechnet im Meisterschaftsfinale kassierte die U17 der Borussia damit ihre erste Niederlage der gesamten Saison.

Daran konnte auch der erst 14 Jahre alte Moukoko nichts ändern, der in diesem Jahrgang gegen teilweise drei Jahre ältere Gegenspieler antrat und im Finale mit seinem 1:2-Anschlusstor zum insgesamt 50. Mal in der laufenden Saison traf. In der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga hatte er mit 46 Toren bei nur 25 Einsätzen bereits die bisherige Rekordmarke des Schalkers Donis Avdijaj (44) übertroffen.

Die Kölner, trainiert von Martin Heck, hatten im Halbfinale den FC Bayern München mit Chefcoach Miroslav Klose ausgeschaltet. Gegen Dortmund profitierten sie bei ihren ersten beiden Toren jeweils von Patzern des unglücklich agierenden BVB-Keepers Leon Klußmann. Die Dortmunder, die im Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg weitergekommen waren, machten den insgesamt gefährlicheren Eindruck. Doch nach dem verdienten Ausgleich fanden sie auf die erneute Kölner Führung keine Antwort mehr.