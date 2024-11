Das traditionelle Mehrkampfmeeting in Ratingen fällt im nächsten Jahr aus. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. 2026 sollen die Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen in Ratingen aber wieder auf Punktejagd gehen.„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Das Stadtwerke Ratingen Mehrkampf-Meeting zählt zu den Leuchttürmen der deutschen Leichtathletik und hat auch international einen hervorragenden Ruf“, sagte Michael Mottl, Geschäftsführer der Deutschen Leichtathletik-Marketing GmbH: „Umso mehr verstehen wir es aber auch als Verpflichtung, diesem Ruf mit einer Meeting-Ausrichtung auf höchstem Niveau gerecht zu werden. Dies wäre 2025 aufgrund verschiedener Faktoren nicht möglich gewesen.“