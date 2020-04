Die deutschen Mehrkämpfer um Weltmeister Niklas Kaul müssen in der Corona-Krise auch auf das Meeting am 20./21. Juni in Ratingen verzichten. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag mitteilte, ist die 24. Auflage des Sportfests abgesagt. Zuvor hatte der DLV bereits nationale Titelkämpfe wie die Staffelmeisterschaften in Bochum-Wattenscheid (27./28. Juni) ersatzlos gestrichen. Die deutschen Meisterschaften in Braunschweig könnten noch in diesem Herbst nachgeholt werden. Ob es in der Leichtathletik in diesem Jahr noch internationale Wettkämpfe gibt, ist bislang ebenfalls offen.