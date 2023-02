Der Tabellenletzte der Basketball-Bundesliga (BBL) Medi Bayreuth hat im Kampf gegen den Abstieg nach der Verpflichtung von Cheftrainer Mladen Drijencic einen weiteren Zugang verpflichtet. Von den Merlins Crailsheim wechselt Spielmacher Otis Livingston II zu den Oberfranken. Der 1,80 Meter große Point Guard erhält einen Vertrag bis Saisonende, der allerdings eine besondere Klausel enthält: Im Ligaspiel in Crailsheim darf der 26-jährige US-Amerikaners in der Arena Hohenlohe nicht mitwirken (der Termin für diese Partie steht noch nicht fest). "Natürlich hätten wir Otis gerne in allen noch verbleibenden 14 Spielen dieser Saison für uns auf dem Parkett stehen gesehen", erklärt Bayreuths Geschäftsführer Johannes Feuerpfeil. Der Spielermarkt aber sei aktuell "sehr schwierig. Einen Spieler seiner Qualität, der zudem die Liga auch schon kennt, nach Bayreuth holen zu können, ist zu diesem Zeitpunkt in der Saison keineswegs selbstverständlich, doch genau diese Faktoren haben uns dazu bewogen, auch diese Klausel in Kauf zu nehmen", so Feuerpfeil weiter.