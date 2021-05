Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth hat den Vertrag mit Trainer Raoul Korner um eine weitere Spielzeit bis 2022 verlängert. Bayreuth ist als Tabellenzehnter nicht in den Play-offs dabei. Der 47-jährige Österreicher geht damit in seine sechste Saison bei den Bayreuthern. Korner freut sich darauf, "noch eine Saison in einer vollen Oberfrankenhölle zu coachen" und "mitzuhelfen, ein Team auf die Beine zu stellen, das es schafft, die alte Begeisterung wieder zu erwecken".