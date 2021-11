Von Christoph Leischwitz

Die Basketballer von Medi Bayreuth haben sich im Europe Cup vorzeitig für die nächste Runde qualifiziert. Dank des deutlichen und nie gefährdeten 84:61-Sieges am Mittwochabend vor knapp 1000 Zuschauern in der heimischen Oberfrankenhalle gegen den niederländischen Vertreter Donar Groningen ist den Bayreuthern der zweite Rang in der Vorrundengruppe A nicht mehr zu nehmen. "Das war auf jeden Fall eines unserer Etappenziele, das wir recht souverän erreichen konnten", freute sich Trainer Raoul Korner, man müsse "vor allem in Hinblick auf unseren dezimierten Kader sagen, dass alle gute Arbeit geleistet haben". Leistungsträger Janari Joesaar ist weiterhin verletzt, auch Kay Bruhnke und Philip Jalalpoor fehlen noch. Gegen Groningen tat sich Cameron Wells mit 18 Punkten und sieben Assists besonders hervor, Terry Allen kam auf 15 Punkte. Im sechsten und abschließenden Vorrundenspiel gegen London am kommenden Mittwoch, ebenfalls in eigener Halle, entscheidet sich, wer als Gruppensieger weiterkommt, Bayreuth muss allerdings die Zehn-Punkte-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Die Heimspiel-Serie wird aber schon am kommenden Samstagabend mit dem BBL-Pokal-Viertelfinale gegen Alba Berlin fortgesetzt (20.30 Uhr). Wie der Tabellen-14. Bayreuth liegen die Berliner als Ligazehnter zumindest im nationalen Wettbewerb bislang hinter den Erwartungen zurück. Für den Ticketkauf gilt 2G.