Theoretisch wäre Medi Bayreuth eine Favoritenrolle zuzuschreiben an diesem Samstagabend gegen die Fraport Skyliners (18 Uhr, Oberfrankenhalle) - immerhin empfängt der Tabellenelfte den Dreizehnten. Coach Raoul Korner warnt diesmal allerdings besonders eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen. Dieser konnte sich nämlich nach personellen Veränderungen stark steigern und hat zuletzt dreimal in Serie gewonnen. Darüber hinaus mussten die Oberfranken unter der Woche eine eher überraschende Niederlage einstecken: Zum Auftakt in die zweite Runde des Europe Cups war man in der eigenen Halle den Niederländern von ZZ Leiden 84:89 unterlegen.

Möglicherweise machen sich allmählich der dünne Kader und das Fehlen mehrerer Schlüsselspieler bemerkbar, denn die Mannschaft schien zu Beginn der Partie alles im Griff zu haben und führte kurz vor der Halbzeit mit 15 Punkten Vorsprung. Zwar kam Sacar Anim auf 21 und Martynas Sajus auf 16 Punkte, in der zweiten Hälfte fehlte jedoch die individuelle Durchschlagskraft. "Wir haben all das, was uns die letzten Spiele stark gemacht hat, vermissen lassen", kritisierte Korner. Gerade wenn Sajus auf der Bank sitze, werde man defensiv schnell anfällig, so der Trainer. Mit Rückkehrern aus dem Krankenstand ist nach wie vor nicht zu rechnen, Cameron Wells (Herzbeutelentzündung), Andreas Seiferth (Fußverletzung) und Janari Joesaar (Sprunggelenk) werden weiterhin fehlen.