Der dritte Heimsieg in Serie wäre am fünften Spieltag in der Basketball-Bundesliga für Medi Bayreuth durchaus möglich gewesen. Letztlich aber unterlagen die Oberfranken gegen Alba Berlin 69:71 (35:43). Der Grund der Heimniederlage gegen den amtierenden deutschen Meister war am Ende schnell gefunden. Mit 47:28 Rebounds dominierten die Berliner die Bretter. Besonders weh taten die 19 offensiven Rebounds der Albatrosse, die den Gästen unter dem Bayreuther Korb gelangen; so kamen sie zu insgesamt 17 Zählern aus zweiten Wurfchancen. "In meinen Augen haben wir gegen etwas müde Berliner ein sehr gutes Spiel gezeigt", sagte Medi-Aufbauspieler Bastian Doreth. "Am Ende entschied unser altbekanntes Problem, das Rebounding, die Partie.