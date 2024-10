Von Oliver Meiler, Paris

Das Echo ist gewaltig, nur die Gewissheiten sind dünn. Das Gerücht über eine mögliche Verwicklung von Kylian Mbappé in einen angeblichen Vergewaltigungsfall vergangene Woche in einem Hotel in Stockholm ist noch immer nur das: ein Gerücht, verbreitet von schwedischen Zeitungen und einem öffentlichen Fernsehsender. Die schwedische Staatsanwaltschaft bestätigte allein die Anzeige, ohne Namen. Doch der 25-jährige Fußballer Mbappé, Weltmeister mit den Bleus 2018 und deren Kapitän, ist eine so große Figur in seiner Heimat, über den Sport hinaus, dass allein eine vage Meldung voller Konjunktive alle französischen Medien füllt.