In Betrieben mit familiärer Unternehmenskultur kommt es oft vor, dass langjährige Mitarbeiter ihre Nachfolger nicht nur fachlich einarbeiten, sondern auch auf die Firma einschwören. Ob Schalkes Simon Terodde , 35, damit Erfolg hatte, als er den Sturmpartner Keke Topp, 20, in die Lehre genommen hat, muss sich noch zeigen. Sportlich ist der Effekt der alten Torjägerschule nicht zu übersehen: Der Nachwuchskollege hat zuletzt mehr Tore geschossen als der Ausbilder, der im Rang des Rekordschützen steht (177 Tore in 311 Zweitligaspielen). Ob sich Topp dem Verein ähnlich herzlich verbunden fühlt wie Terodde, erfahren die Verantwortliche, wenn sie mit ihm über den 2025 auslaufenden Vertrag verhandeln. Terodde könnte vielleicht ein letztes Mal seinen Einfluss geltend machen, bevor er nach dem letzten Saisonspiel - am Sonntag in Fürth - seine Karriere beendet.

Die letzte Ehrenrunde in Gelsenkirchen nach dem 2:1 gegen Rostock war die erwartet rührselige Angelegenheit. Auf fünf Tore ist er in 28 Einsätzen gekommen, für seine Verhältnisse ein bescheidener Ertrag. Aber seine Arbeit fürs Team und sein Einsatz als Kapitän ließen ihn weiterhin wertvoll sein, bei heiklen Spielständen verwandelte er sich zuletzt immer wieder in einen Abwehrspieler. Man wird ihn vermissen auf Schalke, und nicht nur dort.

Detailansicht öffnen Tony Jantschke (links) und Patrick Herrmann verabschieden sich von den Fans. (Foto: David Inderlied/dpa)

Wie wichtig Patrick Herrmann und Tony Jantschke für Borussia Mönchengladbach immer noch sind, zeigte sich daran, dass sie im letzten Heimspiel noch mal eingewechselt wurden. Zwar könnte man meinen, dass sie nur noch ein paar Ehrenminuten abbekamen, in der 85. Minute durfte der eine aufs Feld, in der 88. der andere. Dazu muss man aber wissen, dass der Klassenverbleib in diesem Moment noch nicht gesichert war, weil Köln im Parallelspiel gegen Union noch nicht führte. Herrmann und Jantschke werden bei der Borussia also noch nicht als Legenden, sondern immer noch als Leistungssportler geführt.

Jantschke, 34, und Herrmann, 33, sind herrlich aus der Zeit gefallen. Sie werden nun ihre Karrieren beenden, ohne zu wissen, wie sich ein Klubwechsel anfühlt. Sie haben nie für einen anderen Profiklub als die Borussia gespielt, vermutlich kamen sie auch nie in den neumodischen Gerüchteforen oder Transfer-TV-Shows vor. Niemals wurden sie mit einem sog. done deal in Verbindung gebracht, womöglich besaßen sie nicht mal eine Ausstiegsklausel. Auch nach ihren Karrieren werden die unverbesserlichen Romantiker in keine Berateragentur und auch nicht in den TV-Expertendienst wechseln. Herrmann wird in Borussias Sponsoring-Abteilung arbeiten, Jantschke soll sich im Trainerteam um die Top-Talente kümmern.

Detailansicht öffnen Bis 2025 in Paris? Stimmt nicht. Kylian Mbappé verlässt den Klubs schon im Sommer 2024. (Foto: Franck Fife/AFP)

Am Freitag verbreitete Kylian Mbappé über seine Kanäle in den sozialen Netzwerken ein gut ausgeleuchtetes Video - und verlieh damit einer längst als bestätigt geltenden Meldung offiziellen Charakter. Der 25-Jährige erklärte erstmals öffentlich, dass er Paris Saint-Germain zum Ende der Saison verlassen werde. Er hätte nicht gedacht, dass es "so hart" wäre, Adieu zu sagen. Doch es helfe nix, er benötige nach sieben Jahren bei PSG eine "neue Herausforderung".

Wohin er wechselt, behielt er vorerst für sich; ein begründeter Zweifel daran, dass sein neuer Verein Real Madrid heißen wird, besteht aber nicht mehr. Zumal die Regionalregierung Madrid praktischerweise ein hübsches Steuerpaket für Begüterte schnürt: Ausländer, die sich neu in Madrid niederlassen, können bestimmte regionale Investitionen von der Einkommenssteuer abziehen - mit dem Effekt, dass sie bestenfalls Abgaben leisten, die auch "mileuristas" abverlangt werden. So heißen in Spanien jene, die sich mit "mil" oder 1000 Euro im Monat durchschlagen müssen. Der spanische Volksmund, der manchmal weise ist, nennt das Konstrukt "Ley Mbappé", zu Deutsch: Mbappé-Gesetz. Dass Mbappé nach Geld trachtet, ist aber nur ein Gerücht. Er will endlich die Trophäen gewinnen, die ihm in Paris versagt blieben. Allen voran die Champions League und den Ballon d'Or.

Detailansicht öffnen Im Waldau-Stadion, wo die Stuttgarter Kickers spielen, fallen neuerdings auch Kalajdzic-Tore. (Foto: Thomas Kienzle/AFP)

Man hat diesen Spielzug in Stuttgart schon fast vergessen, was diesem Spielzug gegenüber ein bisschen unfair ist. Eine Weile war der Stuttgarter Fußball ja fast ausschließlich auf diesem Spielzug aufgebaut: Von draußen kam eine Flanke angeflogen, und drinnen hielt der Mittelstürmer Sasa Kalajdzic seinen Kopf hin. In zirka 100 Prozent der Fälle gab es danach ein Tor für den VfB Stuttgart zu vermelden.

Erstaunlicherweise ist in Stuttgart am Wochenende wieder ein Kalajdzic-Tor gefallen, obwohl der zu diesem Namen gehörende Mittelstürmer den VfB längst verlassen hat, um in Wolverhampton und Frankfurt mit je einem Kreuzbandriss ein ziemliches Unglück zu erleiden. Die Familienehre rettet nun Daniel Kalajdzic, den man auf jeden Fall den kleineren Bruder nennen kann, weil er 23 Jahre alt und 1,90 m groß ist (der große Bruder Sasa: 26 Jahre, 2,00 m groß). Der kleine Daniel hat am Wochenende eine Flanke eingeköpft und damit den Stuttgarter Kickers zum 1:0-Sieg gegen den SGV Freiberg verholfen - und zur Verteidigung des ersten Tabellenplatzes, der die traditionsreichen Kickers endlich wieder in die dritte Liga bringen würde. Leidtragender von Kalajdzics Kopfballtor war der Tabellenzweite der Regionalliga Südwest, der VfB Stuttgart II - sozusagen der kleine Bruder des großen VfB.