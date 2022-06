Von Javier Cáceres, Berlin

Das Wirken und Schaffen des brasilianischen Stürmers Neymar Jr. gilt als überaus bewegt und ereignisreich. Doch so turbulent wie vergangene Woche war es auch bei ihm selten, vor allem im Wortsinne. Seine Embraer Legacy 450, ein 15 Millionen Euro teurer Privatjet, musste auf der Rückkehr von einer Ferienreise in Nordbrasilien eine Notlandung hinlegen; Neymar sprach hinterher von einem "großen Schock". Der Vorfall könnte dazu beitragen, jene anderen Turbulenzen einzuordnen, in die Neymar nun - im übertragenen Sinne - verwickelt ist. Neymars Arbeitgeber Paris Saint-Germain ist des Brasilianers offenkundig so überdrüssig, dass er ihm nach Angaben von Radio Monte Carlo einen Abflug nahegelegt haben soll.

Knapp fünf Jahre ist es her, dass PSG den heute 30-jährigen Neymar beim FC Barcelona freikaufte, auf dem Preisschild stand seinerzeit eine Schnapszahl: 222 Millionen Euro. Doch dem Traum der katarischen PSG-Eigner, dem Gewinn der Champions League, kam PSG in diesem Jahrfünft nie so nahe wie im Sommer 2020, als die seinerzeit von Thomas Tuchel trainierten Franzosen das Finale von Lissabon gegen den FC Bayern 0:1 verloren, sinnigerweise durch ein Tor des ehemaligen PSG-Jugendspielers Kingsley Coman.

Tuchel ging - unter anderem, um 2021 die Champions League mit dem FC Chelsea zu gewinnen. PSG erweiterte seinen Kader weiter ohne Rücksicht auf Preise und Unterhaltskosten. Die Torhüter Gianluigi Donnarumma und Keylor Navas kamen aus Mailand bzw. Madrid, im Sommer gesellten sich zwei Legenden aus Spanien hinzu: Sergio Ramos und Lionel Messi. Der ganz große Erfolg blieb weiter aus. In der vergangenen Saison war in der Champions League im Achtelfinale Schluss - gegen Real Madrid. Das Sinnbild für das Scheitern war auch und vor allem Neymar.

Zinédine Zidane war Wunschkandidat bei PSG - doch er spekuliert auf den Posten als Nationaltrainer

Anders ließen sich jedenfalls die Äußerungen nicht interpretieren, die PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi dieser Tage in einem Interview mit der Zeitung Le Parisien tätigte. "Wir wollen keinen Protz und auch kein Bling-Bling mehr. Mit Pailletten ist's jetzt vorbei", sagte er. Kaum ein Spieler hatte mehr Affären als Neymar, kaum einer kam seinen Pflichten als Arbeitnehmer im Vergleich unzuverlässiger nach als er. Im vergangenen Jahr kam er auf 28 Pflichtspiele, durch Verletzungen und Sperren fehlte er 22 Mal; von seinem idealen Kampfgewicht ist er ein paar Kilo entfernt. Seit Jahren gilt er als Spieler, der die Arbeitsmoral untergräbt. Im Grunde hat noch jeder PSG-Trainer seit 2017 darüber geklagt, dass Neymar von den Eignern für wichtiger genommen werde als der Klub.

Die Ankündigung, fortan auf Glanz und Glamour verzichten zu wollen, darf vielleicht nicht allzu wörtlich genommen werden, aber ein paar Personalien deuten tatsächlich darauf hin, dass PSG versucht, einem Dogma abzuschwören - jenem, dass große Namen (und großes Geld) für großen Erfolg bürgen. Das hat, quelle ironie, mit der teuersten Vertragsverlängerung der Fußball-Geschichte zu tun.

Detailansicht öffnen Trainer Mauricio Pochettino (rechts) wurde quasi bei der Meisterfeier hinterbracht, dass er gehen muss. (Foto: Enric Fontcuberta/Imago/Agencia EFE)

Vor ein paar Wochen vollbrachte es PSG - mit Hilfe von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron -, Kylian Mbappé bis 2025 an den Verein zu binden. Trotz des Werbens von Real Madrid. Schon damals hieß es, dass Mbappé, 23, sich zusichern ließ, bei der Besetzung von Schlüsselpositionen mitreden zu dürfen - was er öffentlich selbstredend bestritt.

Jedoch: Die Folgen waren rasch zu begutachten. Der brasilianische PSG-Manager Leonardo wurde abgesägt und durch den 57-jährigen Portugiesen Luis Campos ersetzt, der beim AS Monaco zu Mbappés Vertrauensperson wurde und zuletzt für den OSC Lille gearbeitet hatte. Auch in der Trainerfrage gab es eine Veränderung, bei der die neue Machtfülle Mbappés eine Rolle gespielt haben soll.

Tuchel-Nachfolger Mauricio Pochettino wurde quasi bei der Meisterfeier hinterbracht, dass er zur persona non grata geworden sei; trotz 17 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Olympique Marseille war der Meistertitel nicht annähernd genug. Als PSG-Wunschkandidat galt Real Madrids Ex-Coach Zinédine Zidane, 50. Doch Frankreichs Legende sagte ab; er möchte dem Vernehmen nach abwarten, bis Weltmeistertrainer Didier Deschamps, 53, den Trainerposten bei der französischen Nationalelf räumt - was nach der WM in Katar der Fall sein dürfte.

Die Lösung, die PSG fand, sieht tatsächlich nicht nach Bling-Bling aus: Christophe Galtier, 55, ein anerkannter Fachmann, der zuletzt bei OGC Nizza trainierte (und dort gerade durch Lucien Favre, 64, ersetzt wurde).

Während Favre am Montag seine Arbeit aufnahm, muss Galtier noch warten. Pochettinos Anwälte verhandeln noch immer mit PSG über eine Vertragsauflösung. Der Argentinier zeigt bislang keine Neigung, auf einen Cent des ausstehenden Jahresgehalts von angeblich 15 Millionen Euro netto zu verzichten.

PSG will Neymar notfalls verleihen - und im Zweifel sein absurd hohes Gehalt mitfinanzieren

Auf welche Belegschaft Galtier in Paris treffen wird, ist allenfalls in Konturen zu erkennen. Der 22-jährige portugiesische Mittelfeldspieler Vitinha (FC Porto) soll als Zugang feststehen; der slowakische Innenverteidiger Milan Skriniar (Inter Mailand) steht angeblich auf dem Einkaufszettel, ebenso der mittlerweile 24-jährige Renato Sanches, der nach einem enttäuschenden Gastspiel beim FC Bayern in Lille aufgeblüht ist.

Weit klangvoller sind freilich die Namen, die neben dem bereits verabschiedeten Argentinier Ángel Di María, 34, als mögliche Weggänge gehandelt werden. Der zuletzt an Sporting Lissabon verliehene Stürmer Pablo Sarabia, 30, fällt in diese Kategorie, ebenso Sergio Ramos, 36, und Thiago Alcántaras kleiner Bruder Rafinha, 29; ebenso der argentinische Nationalspieler Leandro Paredes, 27, der Niederländer Georginio Wijnaldum, 31, sowie die DFB-Nationalspieler Thilo Kehrer, 25, und Julian Draxler, 28. Die beiden Deutschen wurden am Dienstag von der Gazzetta dello Sport als mögliche Einkäufe des italienischen Meisters AC Milan gehandelt.

Bei nahezu allen gibt es hohe Hürden: Sie verdienen bestens. Das gilt freilich für Neymar noch viel mehr. Die Dienste des einstmals teuersten Fußballers des Planeten lassen sich PSG (und Katar) angeblich pro Jahr knapp 40 Millionen Euro netto kosten - und Neymars Vertrag bei PSG hat sich gerade durch eine Klausel bis 2027 verlängert. Auf Geld will auch Neymar nicht verzichten, wofür PSG Verständnis gezeigt haben soll. Die Zeitung El País berichtete am Dienstag, PSG habe Neymar signalisiert, ihm bei der Suche nach einem neuen Job behilflich sein zu wollen - notfalls übernehme man einen Teil des Gehalts.