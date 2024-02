Man muss nicht davon ausgehen, dass der französische Stürmer Kylian Mbappé von den Sentimentalitäten befallen wurde, die der Text des Liedes "Vente pa' Madrid" bereithält, zu Deutsch: "Komm nach Madrid." Dass Mbappé, mit anderen Worten, "Tränen und Tränen geweint" und "Traurigkeit in der Seele" bekämpfen musste, ist zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber alles andere als gewiss. Auch in Paris lebt es sich ja nicht schlechter als in Madrid. Der Banlieue ist Mbappé schon länger entflohen. Und dennoch: Eine gewisse Sehnsucht nach Madrid darf Mbappé unterstellt werden, er hat erklärtermaßen als Kind davon geträumt, bei Real zu spielen. Offiziösen Quellen zufolge wird diese Sehnsucht ab Sommer gestillt. Die spanische Sportzeitung Marca berichtete am Montag ohne nähere Quellenangabe, dass Mbappé, bislang Stürmer bei Paris Saint-Germain, vor zwei Wochen einen Fünfjahresvertrag bei Real Madrid unterschrieben habe.