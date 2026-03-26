Kylian Mbappé hat Berichte über einen peinlichen Fehler der Ärzte von Real Madrid dementiert. „Die Information, dass das falsche Knie untersucht worden ist, ist nicht wahr“, sagte der französische Fußballer in den USA bei einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Brasilien.

Spanische und französische Medien hatten zuvor berichtet, die Ärzte des spanischen Rekordmeisters sollen den an Schmerzen leidenden Stürmer im Dezember am falschen Knie untersucht haben. Die Zeitung El País und das Fachblatt Marca schrieben, sie hätten die Enthüllung des französischen Senders „RMC Sport“ zweifelsfrei bestätigt.

Mbappé sagte, womöglich trage er eine Mitschuld an den falschen Behauptungen. „Denn wenn du nicht kommunizierst, was dir fehlt und was Sache ist, dann lässt das die Tür offen für Interpretationen und jeder versucht, die Lücken zu füllen“, sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler.

Der französische Journalist Daniel Riolo hatte am Dienstag in der „RMC“-Sendung „After Foot“ erklärt, die Ärzte von Real hätten sich schlichtweg am Knie geirrt und deshalb eine falsche Diagnose erstellt. „Eine Kernspintomographie wurde an seinem rechten Bein durchgeführt, obwohl er am linken Bein Schmerzen hatte“, hieß es. Das habe den Kapitän der Équipe de France „gehörig auf die Palme gebracht“, als er davon erfahren habe.

Mbappé, der sich am 7. Dezember bei der Heimpleite Reals gegen Celta de Vigo (0:2) verletzt hatte, war nach längerer Pause bei Real bei den Siegen bei Manchester City (2:1) am 17. März sowie am Sonntag gegen Atlético Madrid (3:2) eingewechselt worden. Es wird erwartet, dass er bei den WM-Testspielen der französischen Nationalmannschaft am Donnerstag in Boston gegen Brasilien sowie am Sonntag in Landover bei Washington gegen Kolumbien zum Einsatz kommt. „Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin, dass ich verfügbar bin, und komplett fit. Ich bin einsatzbereit und das auch von Beginn an, wenn ich gebraucht werde“, sagte Mbappé.