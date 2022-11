In einem chancenarmen Auftaktspiel kommt der Vizeweltmeister aus Kroatien nur zu einem 0:0 gegen die Marokkaner, die zumindest Fans mitbringen. Ein Verteidiger verletzt sich und vergrößert die Sorgen in München.

Von Felix Haselsteiner

Die roten Sitze des Al Bayt Stadions taten ihr Übriges, um die optische Mehrheit noch einmal zu verdeutlichen, aber man musste eigentlich gar nicht mal hinsehen: Die Marokkaner waren gut hörbar auf den Rängen. Passend zum Stadion in ihr traditionelles rot gekleidet, hatten sie sich zu Zehntausenden in Al-Khor versammelt, was bei dieser Weltmeisterschaft durchaus speziell ist: Nicht jede Nation kann auf eine derart breite Unterstützung vor Ort zurückgreifen, manch einer muss sich seine Fans vor Ort einkaufen. Doch Marokkos Anhänger sorgten für eine der stimmungsvollsten Partien der WM bisher - und das trotz eines unspektakulären 0:0 nach 90 Minuten.

Abseits der erwartbar großen Fanschar aus dem fußballbegeisterten Land waren die Marrokaner vor dem Turnier schwer einzuschätzen gewesen. Vor drei Monaten erst hatten sie sich von Trainer Vahid Halihodzic getrennt, wohl auch aufgrund einer Meuterei aus der Mannschaft. Nun stand in Walid Regragui ein international unbekannter Trainer an der Seitenlinie, bei einem Auftaktspiel, in dem die Favoritenrolle eindeutig verteilt war: Beim Vizeweltmeister aus Kroatien, zuletzt in bestechender Form, herrschte vor dem Turnier schon eine beachtliche Euphorie - die allerdings im Norden Katars erstmal auf eine harte Prüfung gestellt wurde.

Vom Start weg nämlich gestaltete Marokko das Spiel beachtlich offen. Kroatien - in Borna Sosa, Josko Gvardiol und Andrej Kramaric mit drei Bundesliga-Spielern in der Startelf - hatte zwar mehr Ballbesitz und mehr Kontrolle, kam aber gegen die gut organisierte Defensive kaum zu guten Chancen, sondern musste sich erst einmal körperlich durchsetzen: Luka Modric etwa hatte in der ersten Halbzeit mehr Fouls als Abschlüsse im Zeugnis stehen, was Beleg genug sein sollte für den mutigen Auftritt Marokkos.

Kroatien tut sich schwer gegen sehr engagierte Marokkaner

Es dauerte bis kurz vor dem Halbzeitpfiff, bis die Kroaten wirklich gefährlich vor dem Tor auftauchten: Erst flog Torwart Bono gegen Kramaric durch den Strafraum, dann parierte er stark aus kurzer Distanz gegen Nikola Vlasic. Der Sturm der Kroaten ist einer der Schwachpunkte der Mannschaft von Zlatko Dalic, gegen Marokko war zu sehen, warum. Kramaric kam kaum zur Geltung, auch der zur Halbzeit eingewechselte Mario Pasalic von Atalanta Bergamo tat sich schwer - es fehlte ein klarer Stürmer wie Mario Mandzukic, der 2018 noch wesentlich zur Vizeweltmeisterschaft beigetragen hatte, nun aber nur noch auf der Bank sitzt, als Teil des Trainerteams.

Immerhin defensiv zeigten sich die Kroaten gewohnt solide: Bis auf einen Schuss von Achraf Hakimi (65. Minute) und einen Kopfball von Noussair Mazraoui kamen auch die Marokkaner zu wenigen Gelegenheiten in einem Spiel, das zwar intensiv geführt wurde und dadurch unterhaltsam war - allerdings vor allem zwischen den Strafräumen stattfand. Torchancen hatten statt Toren eher Verletzungen zur Folge: Bei seinem Abschluss verletzte sich Mazraoui an der Hüfte und musste in der 60. Minute ausgewechselt werden, womit er sich in die Liste der angeschlagenen Spieler des FC Bayern einreihte.

Auch ohne den Außenverteidiger blieben die Marokkaner bis zum Schluss konzentriert. Vor allem über Modric, der in der zweiten Halbzeit vorne wie hinten das Spiel organisierte, versuchten die Kroaten noch zu Chancen zu kommen, verloren in der Schlussphase allerdings immer mehr die Struktur, was dem Spiel nicht unbedingt gut tat. Der Auftakt des Vizeweltmeisters ist mit dem 0:0 zwar nicht misslungen, vermehrte Euphorie dürfte in Dalics Mannschaft allerdings nach dem ersten Spiel auch nicht herrschen - vor allem offensiv braucht es gegen Kanada und Belgien dringend eine Steigerung.

Für die gut sortierten und hervorragend eingestellten Marokkaner und ihre Anhänger hingegen war es bei der zweiten WM-Teilnahme in Folge ein gelungener Auftakt - auf und neben dem Rasen.