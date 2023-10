Wegen seines Pro-Palästina-Posts in der Kritik: Noussair Mazraoui.

Kommentar von Martin Schneider

Zum Einstieg ein Gedankenexperiment: Aktuell liegt die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) in Umfragen bundesweit zwischen 19 und 23 Prozent, bei der Landtagswahl in Hessen kam sie auf 18,4 Prozent. Legt man diese Zahlen zugrunde, muss man grob von einem potenziellen AfD-Sympathisanten pro fünf Bundesbürgern ausgehen. In einem Fußball-Kader aus mehr als 20 Leuten wären das mindestens vier.