Kommentar von Martin Schneider

Mitte der Woche hat Mo Salah auf Instagram ein Video zum Krieg in Israel und Palästina veröffentlicht. Salah ist Stürmer des FC Liverpool, aber in diesem Kontext ist er als Ägypter vor allem eine muslimische Sportikone. Salah forderte in 51 Sekunden ein Ende der Gewalt und humanitäre Hilfe für Gaza. Aber weil er weder das Wort "Hamas" noch das Wort "Israel" in den Mund nahm, weil er also keine klare Position bezog, wurde sein Statement bald von allen Seiten kritisiert. Die einen beklagten, Mo Salah lasse seine muslimischen Brüder im Stich - andere fanden, er müsse doch, gerade als Muslim, den Terror der Hamas klar verurteilen.