Nicolas Höfler hat beim Anblick des Solos womöglich wieder Schwindelgefühle bekommen, und Vincenzo Grifo, der damals bewundernd daneben gestanden hatte, dürfte sich am Sonntagnachmittag in einem dieser mysteriösen Momente gewähnt haben, die Déjà-vu genannt werden. Bloß, dass es keine Erinnerungstäuschung war, die Szenen glichen sich tatsächlich: derselbe Ort, derselbe Monat, dieselbe Ecke des Spielfelds, sogar ein ähnlicher Spieler. Denn so einen, sagte später Bayer Leverkusens Manager Simon Rolfes, „hatten wir ja schon mal hier“.

Als Ibrahim Maza am Sonntagnachmittag in der 72. Minute der Partie gegen den SC Freiburg sein gemeines Spiel mit Yannik Engelhardt, Niklas Beste und Jordy Makengo trieb, war es für die Augenzeugen von damals und heute fast unmöglich, nicht an das „Tor des Jahres 2023“ zu denken. So wie Florian Wirtz vor drei Jahren, der es auf dem Weg zum 1:0 außer mit dem mehrmals ausgetanzten Höfler mit der halben Freiburger Abwehr aufgenommen hatte, so dribbelte sich jetzt auch Maza auf kleiner Fläche gegen eine Überzahl von Verteidigern ans Ziel.

Den Torschuss überließ er Patrik Schick, der Coup bestand darin, dass er das Zuspiel als Tunnel serviert hatte – planmäßig zwischen Makengos Beinen hindurch. „Zum Glück hat er die Beine aufgemacht – wenn ich den Ball vor dem Verteidiger vorbeispiele, ist der Torhüter da“, erklärte Maza. Schick vollendete zum 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg.

Ibrahim Maza hat Florian Wirtz nicht mehr bei Bayer 04 angetroffen, als er im Sommer 2025 aus seiner Heimatstadt Berlin nach Leverkusen kam. Aber er hat ihn zu spüren bekommen, als er als designierter Nachfolger des zum FC Liverpool gewechselten Spielmachers vorgestellt wurde. Der ständigen Nachrede, der mittlerweile 20 Jahre alte Mittelfeldtechniker Maza sei geholt worden, um Wirtz zu ersetzen, traten die Bayer-Sportchefs zwar engagiert entgegen. Auf keinen Fall sollte das Talent mit Wirtz-Vergleichen belastet werden. Doch auf Dauer wurden die Vergleiche nicht mehr als störend empfunden, weder vom Betroffenen noch von den Leuten, die sich im Klub für ihn verantwortlich fühlten. Ähnlichkeiten waren nicht zu leugnen.

Künstler am Ball: Leverkusens Ibrahim Maza. Martin Meissner/AP Photo

Am Sonntag kam es nun also zu diesem Moment, der sogar zur Verwechslung der beiden Spieler taugte. Beide waren sie in einen ungleichen Kampf gezogen. Maza erläuterte die Kühnheit mit seiner Berliner Fußballherkunft: „So bin ich auf dem Bolzplatz aufgewachsen, da macht man einfach, was einem einfällt – manchmal klappt’s, manchmal nicht, heute hat es zum Glück geklappt.“

Außer der intimen Nähe zum Ball verbindet Wirtz und Maza auch eine überraschend soziale Spielauffassung. Beide sind dank ihrer Ballführung und ihrer Durchsetzungskraft für Alleingänge prädestiniert, aber sie sind keine Solisten. „Die Mannschaftsziele stehen an oberster Stelle, und wenn ich mit Toren und Assists helfen kann, dann ist das gut“, sagte Maza am Sonntag. Und obwohl das so klingt wie ein Satz aus dem Benimmbuch für Fußballprofis – es könnte trotzdem seine wahre Überzeugung ausdrücken. Allen voran Bayer Leverkusens Torjäger freut sich darüber, dass der junge Nebenmann sein Konjunkturhoch unterstützt. „Schicki und ich haben eine super Chemie“, berichtete Maza und siehe: Patrik Schick hat inzwischen in jedem Ligaspiel getroffen und sich diesmal auch revanchiert für die Lieferdienste – Mazas Tor zum 1:1 hatte der Mittelstürmer ausgesprochen schick vorbereitet.

Neulich hat der spanische Nationalcoach Luis de la Fuente gesagt, dass er Wirtz wählen würde, wenn er einen Spieler aus der deutschen Mannschaft aufstellen dürfte. De la Fuentes Landsmann Carles Martínez freut sich einstweilen, dass ihm für seine spanische Fußballschule in Leverkusen Wirtz’ Nachfolger als Mittelpunktspieler zur Verfügung steht. Und so wie Wirtz früher bei Xabi Alonso Spanisch gelernt hat, so freut sich Ibrahim Maza jetzt über einen fußballerisch verwandten Trainer, der ihn in seinen Neigungen unterstützt, „der sehr gut analysiert und sehr viel Energie gibt“. Nach dem verpatzten Saisonstart kommt Martinez’ Bayer-Team zusehends in Schwung. Der SC Freiburg machte kein schlechtes Auswärtsspiel, aber er beging ein paar Fehler zu viel. Bei Mazas Dribbling habe die Abwehr „schlecht verteidigt“, klagte SC-Trainer Julian Schuster, womit er sicherlich nicht unrecht hatte. Entscheidend war aber, dass Maza gut angegriffen hatte.

Das Stadion verließ Ibrahim Maza zwar nicht als Torschütze des Jahres, aber wenigstens als der von den Zuschauern gewählte Man of the Match. Da hatte er wohl nicht viel falsch gemacht, oder? „Einige Dinge schon, aber wenn man keine Fehler macht, dann ist man nicht mutig genug“, sagte der Preisträger. Dass ihm der neue deutsche Bundestrainer liebend gern jeden Fehler verzeihen würde, wenn er Maza bloß berufen dürfte, das steht wohl außer Frage – zumal da Jürgen Klopp am Sonntag die Bayarena besucht hat. Er hoffe, dass Klopp einen guten Eindruck von ihm gewonnen habe, sagte Maza, „aber ich bin jetzt algerischer Nationalspieler und stolz darauf“. Immerhin hatte er einen Trostpreis zu bieten: „Deutschland hat ja jetzt einen Super-Spieler – Derry Scherhant.“ Mit Scherhant, Schütze des 1:0 für Freiburg, hat Maza früher für Hertha BSC gespielt. Karriere machen sie jetzt im Westen.