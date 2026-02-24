Es gibt nicht viel zu beweisen, wenn Floyd Mayweather und Manny Pacquiao ein zweites Mal gegeneinander in den Ring steigen, aber es gibt viel zu gewinnen. Viel Geld vor allem. Das erste Aufeinandertreffen der beiden war der bisher höchstdotierte Pay-per-View-Boxkampf der Geschichte, Pacquiao soll um die 120 Millionen US-Dollar, Mayweather etwa 180 Millionen US-Dollar verdient haben. Das Gefecht am 2. Mai 2015 wurde als „Kampf des Jahrhunderts“ vermarktet und endete mit einer Punktentscheidung für Mayweather.