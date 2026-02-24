Es gibt nicht viel zu beweisen, wenn Floyd Mayweather und Manny Pacquiao ein zweites Mal gegeneinander in den Ring steigen, aber es gibt viel zu gewinnen. Viel Geld vor allem. Das erste Aufeinandertreffen der beiden war der bisher höchstdotierte Pay-per-View-Boxkampf der Geschichte, Pacquiao soll um die 120 Millionen US-Dollar, Mayweather etwa 180 Millionen US-Dollar verdient haben. Das Gefecht am 2. Mai 2015 wurde als „Kampf des Jahrhunderts“ vermarktet und endete mit einer Punktentscheidung für Mayweather.
MeinungBoxkampf Mayweather vs. PacquiaoWenn auch in die Jahre gekommene Fans sich fragen: Bringen sie’s noch?
Kommentar von David Pfeifer
Lesezeit: 2 Min.
Man kann es albern finden, wenn alternde Kämpfer die Tür nach draußen nicht finden, aber die Geschichte des Boxens ist auch eine von unwürdigen Comebacks – nicht nur deshalb verspricht der Fight Mayweather vs. Pacquiao Spannung.
Philippinen-Boxer:Im Alter von 46 Jahren will es Manny Pacquiao noch einmal wissen – er kehrt zurück in den Boxring
Im Inselstaat Philippinen ist der Ex-Boxer und Ex-Politiker Emmanuel Dapidran Pacquiao noch immer eine große Nummer. An diesem Samstag werden Millionen Zuschauer seinen Comeback-Versuch verfolgen.
