Von Martin Schneider

Es ist einigermaßen faszinierend, was deutsche Nationaltrainer schon alles probiert haben, um dem wirklich chronischen Mangel an Außenverteidigern zu begegnen. Zu Hansi Flicks Zeiten war Thilo Kehrer der Rechtsverteidiger der Wahl, und schon damals wussten viele nicht, wo der eigentlich genau spielt (West Ham United). Und wie lang das her ist, sieht man daran, dass noch weniger Leute wissen, wo er aktuell spielt (AS Monaco). Bei der WM in Katar bildete dann plötzlich Niklas Süle ein Ende der Viererkette, was direkt zu einem Gegentor gegen Japan führte, weil er das Abseits aufhob.