Einen kühlen Kopf behalten, das sagt sich so leicht, wenn der Asphalt mehr als 50 Grad heiß ist, sich das Cockpit auf über 60 Grad aufheizt, und das Pumpsystem für die Trinkflasche früh ausfällt. Selten hat sich George Russell so sehr nach dem cool down room der Formel 1 gesehnt, wie an diesem Sonntag in Spielberg. Die Sitzecke hinter dem Siegerpodest dient für gewöhnlich eher dazu, die Gemüter zu beruhigen, aber beim Großen Preis von Österreich war die Klimaanlage der eigentliche Anreiz.

Der Sieger im Silberpfeil wirkte ähnlich abgekämpft wie Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der anderthalb Sekunden hinter Russell ins Ziel kam. Der Brite und der Niederländer können sich nicht besonders leiden, aber in Spielberg verbindet sie nicht nur der Schweiß und eine starke, fehlerfreie Leistung – für beide war der Sprung aufs Podest beim achten WM-Lauf auch eine mentale Genugtuung. Russell, im Schatten hinter dem aufgehenden Stern Kimi Antonelli, der diesmal Dritter wurde. Verstappen, im ersten Saisondrittel im Kampf mit den neuen Hybrid-Regeln, seinem Auto und auch ein bisschen mit sich selbst, ob ihm diese Königsklasse überhaupt noch Spaß macht.

Formel 1 : Antonelli oder Russell – wem gehört die Zukunft? Beim Großen Preis von Kanada führt das Duell der beiden Teamkollegen zu erhöhtem Puls bei Mercedes. Mit seinem bemerkenswerten Sieg unterstreicht Kimi Antonelli sein Talent, der Druck auf George Russell wächst. Von Elmar Brümmer ...

Ein Comeback-Rennen zur rechten Zeit, dass nach den Darbietungen des diesmal enttäuschenden und enttäuschten Lewis Hamilton wieder neue Trümpfe ins Titelquartett bringt. Hitze und Reifen werden das Thema des europäischen Rennsommers bleiben, wohl auch am Wochenende in Silverstone – aber auch die mentale Stärke der Rennfahrer. Mit den Unsicherheiten der Technik leben sie alle, mit der angeschlagenen eigenen Psyche klarkommen, das ist eine andere Geschichte.

Bevor George Russell, der seit seinem Sieg zum Saisonauftakt aus dem Takt geraten war, mit einem cleveren Manöver in der chaotischen Schlussphase der Qualifikation die Pole-Position herausgefahren hatte, war die Stimme von Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu hören gewesen, der seinem Schützling per Boxenfunk riet: „George fahr’ einfach.“ Nach der Paradefahrt des 28-Jährigen erklärte der Österreicher, was hinter der vermeintlich banalen Botschaft steckte: „Das Wettbewerbsumfeld in der Formel 1 ist enorm stressig, da hat jemand einen jungen, starken Teamkollegen, leidet unter technischen Ausfällen, er fällt zurück. Da kann ein Spitzensportler sich leicht in eine Abwärtsspirale begeben. Nicht mal eine der Negativität, sondern eher in eine Spirale, in der er viel zu viel denkt. Da vergisst man manchmal das Wesentliche – nämlich einfach nur das Auto zu fahren.“

„Wenn es dann Klick macht, fliegst du allen davon“: Sieger George Russell erklärt sein Erfolgsrezept

Russell, der jetzt 40 Punkte hinter Antonelli wieder auf dem zweiten Rang der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt, gesteht die große mentale Herausforderung ein: „Das waren schon ein paar harte Monate, in denen ich dachte, dass alles gegen mich läuft. Das fordert einen psychologisch schon gewaltig. Deshalb waren die letzten beiden Rennen sehr wichtig, denn sie haben mir gezeigt, wozu ich fähig bin.“ Das Beispiel seines ehemaligen Teamkollegen Hamilton, der anderthalb Jahre auf seinen ersten Sieg mit Ferrari hatte warten müssen, habe ihm dann klargemacht, was einen glücklichen und einen unglücklichen Formel-1-Piloten unterscheidet: „Man verlernt das Rennfahren nicht über Nacht. Du brauchst die richtige Mannschaft, das richtige Set-up, alles muss passen. Wenn es dann Klick macht, fliegst du allen davon.“

Auf diesen Klick-Faktor baut auch der vierfache Weltmeister Max Verstappen, der seit Wochen mit einem zickenden Red-Bull-Rennwagen zu kämpfen hat, darob sogar die Lust an der Formel 1 überhaupt zu verlieren drohte. Ganz, wie es die Art des Niederländers ist, kompensiert er diesen Frust mit Angriffslustigkeit. So hat er seinen Rennstall zu einer aerodynamischen Komplettüberholung seines Autos getrieben, die beim Heimspiel des Konzernteams erste Ergebnisse brachte. „Zum ersten Mal fühlte ich mich wieder in der Lage aus eigener Kraft um den Sieg mitzufahren“, bilanzierte der 28-Jährige. Wäre sein Boxenstopp ein wenig früher terminiert worden, und hätte das neugestaltete Heck länger als nur die Hälfte der Distanz die volle Leistung ermöglicht, dann hätte er tatsächlich eine realistische Erfolgschance gehabt.

Endlich erträgliche Temperaturen: Max Verstappen, George Russell und Kimi Antonelli (v.l.) bei der Interviewrunde der besten Drei nach dem Rennen. Every Second Media/Imago

Über das ganze Rennen hinweg betrachtet war Verstappen, von Startplatz fünf kommend, der schnellste Mann gewesen. Das erklärt, warum Teamchef Laurent Mekies und sein Pilot bei aller Freude über das bislang beste Saisonergebnis am Ende auch etwas enttäuscht waren. Wenn mehr drin ist, will man auch mehr haben. „Aber wir sind wieder im Rennen. Dieses Wochenende war ein großer Schritt nach vorn“, sagt Mekies, der im Schatten der Boxengasse im intensiven Dialog mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zu beobachten war.

Red Bull Racing tut gut daran, seinen Paradefahrer bei Laune zu halten. Dessen Vertrag läuft zwar noch bis Ende 2028, ist aber an die Leistungsfähigkeit des Autos gekoppelt. Mit einer entsprechenden Ausstiegsklausel, so wird es im Fahrerlager kolportiert, könnte Max Verstappen das Team verlassen – so wie es sein Renningenieur Gianpiero Lambiase tun wird, der Ende 2027 zu McLaren wechselt. Jeder kurzfristige Erfolg beeinflusst daher die langfristige Perspektive von Fahrer wie Rennstall. Der Druck von allen Seiten auf alle Protagonisten wird nicht geringer werden in einem Rennjahr, das zu den unberechenbarsten und spannendsten seit Langem zählt. Weder für Russell noch für Verstappen.