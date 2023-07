Von Philipp Schneider, Spielberg

Natürlich gelang Max Verstappen auch noch das letzte Kunststück an diesem Rennwochenende, drei Runden vor Schluss ging er voll ins Risiko. 24 Sekunden betrug sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Charles Leclerc in diesem Moment, er hätte einfach von Glück beseelt über die Ziellinie trudeln können. Das aber reicht ihm nicht. Um sich auch noch den einen verdammten Punkt für die schnellste Rennrunde zu schnappen, fuhr er raus an die Box, ließ sich frische Reifen anschrauben - und schnappte sich einen Zähler, den er in der Endabrechnung der Saison ohnehin nicht benötigen wird. "Für mich war das kein Risiko", flötete er später entspannt, "aber mein Team war sicher nervös." Verstappen, die kleine Raupe Nimmersatt - oder, wie sie in seiner niederländischen Heimat sagen: de erg hongerige rups.