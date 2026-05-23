Harry Kane (FC Bayern, im Sky-Interview): „Ich habe mich so sehr auf dieses Finale gefreut, so viel darüber gehört. Das ist so ein besonderes Spiel, so ein besonderes Gefühl. Es war ein enges Spiel. Aber es war unsere Saison.“

Manuel Neuer (FC Bayern, in der ARD über seine Feier auf dem Rasen und die Wadenverletzung, die ihn den Einsatz kostete, aber bis zur WM ausheilen soll): „Das war nur ein Hüpfer. Zum Jubeln reicht es auf jeden Fall“ (...) „Ich bin auf einem guten Weg.“

Max Eberl (Sportvorstand des FC Bayern, ARD): „Bayern musste sechs Jahre drauf warten, jetzt sind wir wieder da. Der Pokal kommt wieder nach München. Krönung einer großartigen Saison. Es ist einfach würdig, dass er (Harry Kane; d. Red) mit dem Hattrick dieses Spiel entscheidet.“

Bei Sky über Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Spiegel, wonach Hoeneß die Chancen auf eine Vertragsverlängerung mit Eberl auf „60:40“ schätze und die Frage bejahte, ob er noch Zweifel an Eberl habe: „Ich will meine Arbeit machen, mit der Arbeit überzeugen“ (...) „Was wir dieses Jahr gespielt haben als Mannschaft, als Verein, das lässt sich sehen. Man kann zweifeln, das ist wirklich legitim. Dann redet man drüber.“ (...) „Er hat es gesagt. Wir reden eigentlich dauernd. Wir haben gestern gesprochen, heute gesprochen. Deswegen waren die 60:40 für mich überraschend. Die Zahlen stehen jetzt da. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt mit dem Double. Das ist das, was für mich zählt.“

Uli Hoeneß (über seine Aussagen zu Eberl in der ARD): „Wer mich kennt, weiß das: Ich bin keiner, der heute sagt: ‚Alles ist in Ordnung‘ – und in vier Wochen das Gegenteil.“ (...) „In zwei, drei Monaten wissen wir genau, wie es weitergeht. Ich persönlich sehe das für ihn relativ positiv.“

Über Harry Kane: „Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben.“

Bei Sky über die von den Fans verursachten Rauchwolken im Stadion: „Die Vereine, der DFB und die Politik müssen hart durchgreifen, dass solche Unverschämtheiten nicht mehr passieren.“

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart, ARD): „Die Enttäuschung ist groß. Aber der Stolz natürlich auch. Mir ist schon klar, dass wir 55 bis 60 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Also die Jungs haben genau das gezeigt, was nötig ist, um die Bayern an den Rand zu bekommen. Leider ist es der Rand geblieben. Aber wir waren nah dran.“

Deniz Undav (VfB Stuttgart, ARD): „Wir wollten es eklig machen, das haben wir gut geschafft. Aber dann darfst du Harry Kane nicht alleine lassen. Der Mann trifft, wie er will. Du darfst ihn nicht aus den Augen lassen, dann macht er die Dinger eiskalt. Traurig. Trotzdem können wir stolz auf uns sein, das haben die Fans uns auch gesagt. Letztes Jahr Pokal gewonnen, dieses Jahr wieder Pokalfinale, Champions League erreicht. Wir haben eine überragende Saison gespielt und können alle stolz auf uns sein. Gibt Schlimmeres, als gegen Bayern zu verlieren.“

Fabian Wohlgemuth (Sportdirektor VfB Stuttgart, Sky): „Wir können mit erhobenen Köpfen den Platz verlassen. In der ersten Halbzeit waren wir noch ebenbürtig. Am Ende war es Harry Kane dreimal, also der gewöhnliche Ablauf.“