Nach seinem Aus in Leipzig soll neben dem FC Bayern München auch der FC Liverpool an Max Eberl interessiert sein. Wie die Bild am Freitag berichtete, beschäftige sich der englische Premier-League-Klub von Trainer Jürgen Klopp mit dem Ex-Sportdirektor des sächsischen Fußball-Bundesligisten. Bei den Reds hat diese Position der frühere Wolfsburger Geschäftsführer Jörg Schmadtke inne. Der 59-Jährige hatte seinen Job am 1. Juni 2023 angetreten, aber nach eigenen Angaben nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Demnach könnte im kommenden Jahr die Stelle frei werden.