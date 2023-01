Schauspieler, Schlagzeuger, Model: Der Münchner Max Alberti, 40, ist vielseitig begabt. Zuletzt spielte Alberti an Neujahr im "Traumschiff", seine Reggae-Band Jamaram tritt demnächst in Innsbruck (13.1.) und Lindau (14.1.) auf.

SZ: Sport ist . . .

Max Alberti: Gut für die Seele, weil Sport bei mir fast immer in der Natur stattfindet! Am See, im Wald, über die Felder... Laufen und Meditation liegen nah beieinander.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Puhhh - war schon mal besser. Aber ich fang jetzt wieder an zu trainieren. Ganz sicher. Gleich morgen.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Hauptsache Schwung!

Sportunterricht war für Sie?

Eine willkommene Abwechslung zu Mathe, Chemie und Französisch.

Ihr persönlicher Rekord?

Auf einer 20 Tage langen Tournee meiner Band Jamaram jeden Tag zwei Tonnen Equipment aus dem Bus auszuladen, aufzubauen und nach dem Konzert wieder einzuladen. Danach weiß man, was man gemacht hat!

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Ehrlich gesagt war ich noch nie im Stadion, außer zu Konzerten. Mal sehen, ob ich es in diesem Leben noch schaffe, ein Fußballspiel im Stadion zu erleben. Soll ja toll sein.

Bayern oder Sechzig?

Weder noch emotional involviert. Tendenziell immer eher für die, bei denen nicht das große Geld zu Hause ist.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Ich bin mit Basketball groß geworden und habe quasi von sechs bis 16 Jahren im Verein gespielt. Damals war ich natürlich stark NBA-begeistert, und bei den Charlotte Hornets war zu der Zeit Muggsy Bogues verpflichtet. Der war nur 1,60 Meter groß und hat es geschafft, sich gegen diese ganzen Riesen durchzusetzen. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.

Ein prägendes Erlebnis?

Mit meinem Basketballteam bin ich mit zehn Jahren Dritter bei der deutschen Meisterschaft geworden. Dass es nur der dritte Platz war, war uns egal. Wir haben uns gefühlt wie die Könige!

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Ich kann an einem Tag mindestens zwölf Schokocroissants essen, gar kein Problem.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Hmm. Vielleicht mit der iranischen Kletterin Elnaz Rekabi. Ich weiß zwar kaum etwas über sie, aber den Mut, mit dem sie öffentlich ohne Kopftuch geklettert ist, um auf die Missstände in ihrem Land aufmerksam zu machen, bewundere ich sehr.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.