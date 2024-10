Mats Hummels wird beim Stand von 1:4 in Florenz erstmals für AS Rom eingewechselt und trifft zum 1:5-Endstand ins eigene Tor. Sein Fall wirkt tragikomisch, aber sein Klub hat noch größere Probleme.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

Am Tag nach seinem Debüt ist Mats Hummels in eine andere Fußballwelt gereist. Er hatte schließlich eine Einladung nach Paris erhalten, zur Weltfußballerwahl am Montagabend. Nach Meinung der Jury zählt er zu den besten Spielern der Welt. Er hat sich das hart erarbeitet, schließlich stand er als Verteidiger mit Borussia Dortmund im Champions-League-Finale. Dieser Erfolg ist noch gar nicht lange her – auch wenn das in der Nacht vor der Wahl kaum zu glauben war.