Entwarnung bei Mats Hummels : Der 2014er-Weltmeister von der AS Rom hat sich nicht schwerer verletzt und steht Trainer Claudio Ranieri schon am Wochenende wieder zur Verfügung. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, hat Hummels das Training wieder aufgenommen. Zuvor war der 35-Jährige am Montag bei der 0:2-Niederlage gegen Atalanta Bergamo mit Rückenproblemen ausgewechselt worden.

Hummels hatte sich nach schwieriger Anfangszeit in Italien zuletzt ins Team gekämpft und dürfte auch für die Partie am Samstag (20.45 Uhr) gegen US Lecce wieder eine Option sein. Roma-Trainer Ranieri, der nach drei Partien sieglos ist, hatte Hummels nach seinem Auftritt gegen Bergamo gelobt. „Er hat ein wunderbares Match bestritten, obwohl er noch nicht wirklich in Form ist“, sagte Ranieri.