Von Sebastian Fischer, München

Christoph Freund ist seit mehr als einem Jahrzehnt Fußballmanager. In Salzburg hat er einst die Verkäufe von Talenten miterlebt, die zu den begehrtesten Spielern des Kontinents zählten, Sadio Mané zum Beispiel, oder Erling Haaland. Das musste man im Hinterkopf haben, wenn man den Sportdirektor des FC Bayern am vergangenen Wochenende über das Interesse am 19-jährigen Stürmer Mathys Tel sprechen hörte. „Ich habe es noch selten erlebt“, sagte er, „dass sich für einen Spieler so viele Vereine melden und so viel los ist. Das war schon extrem, darum ist es auch für Mathys eine extreme Situation.“