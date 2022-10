Noch am Leben

Vor 15 Jahren zog der Kabarettist Mathias Tretter, 50, aus seiner Geburtsstadt Würzburg nach Leipzig. Nächsten Mittwoch tritt er mal wieder in Bayern auf, im Münchner Schlachthof, laut Programmtitel als "Sittenstrolch".

Der Kabarettist Mathias Tretter berichtet über Fitness, Sportgerüche und einen Stadionbesuch in St. Petersburg - und erklärt, warum er weder Bayernfan noch Clubfan ist.

SZ: Sport ist...

Mathias Tretter: ...wie Humor, nur ohne Lachen - das körperliche Ventil; der Humor ist das geistige.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Darüber in meinem Alter zu reden, ist ähnlich, wie meinen aktuellen Notenstand in Heimat- und Sachkunde zu besprechen. Aber wenn Sie unbedingt möchten: noch am Leben.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Sie überschätzen mein Sportvokabular. Ich ahne, was ein Einkehrschwung sein könnte und bin absolut dafür - muss allerdings gleichzeitig sagen, ich fand das Wort "einkehren" für einen Kneipenbesuch immer zu pompös. Schließlich setzt man sich nur und bestellt - zumeist billiges - Essen und Trinken, und das häufiger, als man selbst möchte; das hat doch recht wenig vom Glanz einer Prozession, die durch die Stadttore zieht.

Sportunterricht war für Sie?

Ab der elften Klasse heitere Nachmittagsertüchtigung mit anschließendem Biertrinken - großartig! Aus den Jahren zuvor erinnere ich mich nur noch an Gerüche: Umkleiden, Bodenmatten, die Lederausdünstung von Medizinbällen - ein Sportgerät, das ich übrigens seitdem auch nirgends mehr gesehen habe.

Ihr persönlicher Rekord?

Elf Halbe.

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Stadionbesucher; zuletzt 'Rammstein' in St. Petersburg, aber auch nur, weil ich eingeladen wurde. Im Fernsehen alles mit Frauen.

Club oder Kleeblatt?

SG 1896 Olympia Leipzig. Dort spielt mein Sohn. Fußball oberhalb von Amateurligen kommt für mich noch vor dem Eurovision Song Contest.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Michèle Mouton (ehemalige Rallyefahrerin, d. Red.). Wahnsinn.

Ein prägendes Erlebnis?

Jede einzelne Bergwanderung mit meinem Vater.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Ich bin schon froh, wenn die Disziplinen, in denen ich antrete, legal sind, von olympisch ganz zu schweigen. Aber um etwas zu nennen, ich glaube, ich bin mittlerweile ein ganz passabler Leipziger - und ein durchtriebener Franke. Bedeutet zusammen: Gold im Wurstessen.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gern das Trikot tauschen?

Das kommt drauf an, was mir gefallen soll - das Trikot oder die Sportlerin. Bei der Kleidung würde ich alles von den Dressurreiterinnen nehmen; und die sähe ich auch gerne in meinem alten FV-04-Würzburg-Leibchen eine Piaffe ausführen.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.