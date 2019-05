11. Mai 2019, 22:29 Uhr Masters in Madrid "Unglaublich, wie schnell er das Spiel macht"

Roger Federer spielt seit drei Jahren wieder ein Turnier auf Sand. Zwar verliert er im Viertelfinale knapp, zeigt aber, warum er bei den French Open ein Titelkandidat sein kann.

Von René Stauffer, Madrid

Im August wird er 38, seit vier Jahren hatte er nicht mehr in Madrid gespielt und seit drei Jahren kein Sandturnier mehr. Trotzdem sorgte Roger Federer in Spanien bei seiner Rückkehr auf diesen Belag für Spektakel. Nach Siegen über Richard Gasquet und Gaël Monfils und dem Aus nach zwei vergebenen Matchbällen gegen Dominic Thiem im Viertelfinal gilt er für die French Open schon wieder als Titelanwärter.

Zumindest Thiem, der am Samstag sein Halbfinale gegen Novak Djokovic in zwei knappen Sätzen verlor, sieht das so. "Ich sage das immer: Er ist ein unglaublicher Sandplatzspieler, und nur Nadal stand ihm immer im Weg zu noch größeren Erfolgen", sagte er nach dem 3:6, 7:6 (13:11), 6:4 am Freitag in Madrid. "Er ist in der Schweiz auf Sand groß geworden, weiß, wie man sich darauf bewegt und wie man zu spielen hat. Servieren tut er immer gut, da ist er auf jedem Belag unangenehm. Deshalb - und weil er eben Federer ist - ist er bei jedem Turnier ein absoluter Titelkandidat. Das gilt auch in Paris."

Federer ließ in Madrid erkennen, dass er gewillt ist, auch auf Sand kompromisslos auf Angriff und Variation zu spielen, wobei ihm die schnellen Bedingungen in Spaniens Hauptstadt (Höhenlage von 667 Metern) entgegenkamen. Sogar der von Federer entwickelte Sabr-Spielzug, ein sehr offensiver Return, bei dem er direkt ans Netz vorstürmt, war wieder einmal zu sehen. "Es ist unglaublich, wie schnell er das ganze Spiel macht", sagte Thiem. "Ich spielte nicht schlecht, und plötzlich stand es 3:6, 6:6. Da kann alles passieren, da hatte ich Gück."

Federer entscheidet kurzfristig, auch beim Mastersturnier in Rom zu spielen

Das Problem mit Federer sei, dass er einem keinen Rhythmus gebe. "Und wenn ich einen Ball nicht perfekt spielte, ist er sofort aufs Gas gestiegen und hat mich unter Druck gesetzt."

Federer entschied sich gestern relativ rasch, auch noch die Italian Open in Rom zu bestreiten - worauf bis Freitag nichts hingedeutet hatte. Vor der Partie gegen Thiem hätte er sich abmelden müssen, doch er wollte sich die Option offenlassen, auch wenn sie klein war, sagte er. Für einen Start am Tiber sprach, dass er sich körperlich noch sehr fit fühlte, der Wetterbericht für die Schweiz mäßig war und er einfach gerne wieder einmal in Rom spielen wollte, nicht nur im Hinblick auf die French Open. Gegen einen Start sprach die Verletzungsgefahr und die schwierigen Trainingsmöglichkeiten.

Rom ist neben Monte Carlo das einzige Masters-Turnier, das Federer noch nie gewinnen konnte, obwohl er jeweils viermal im Final stand. Er ­beginnt nach einem Freilos gegen den Portugiesen Joao Sousa oder Frances Tiafoe, im Achtelfinal könnte er auf Borna Coric treffen, im Viertelfinal auf Stefanos ­Tsitsipas. Madrid habe ihm gezeigt, dass er sich körperlich richtig vorbereitet habe und sein Grundlinienspiel solide sei. "So macht mir das Sandtennis Spaß."

Spaß am Tennis hat offenkundig auch Stan Wawrinka, der zweite Spitzenspieler aus der Schweiz. Der dreifache Grand-Slam-Sieger verlor zwar im Viertelfinale in nur 68 Minuten gegen Rafael Nadal 1:6, 2:6 und schätzte seine Leistung anschließend realisitsch ein: "Ich war etwas zögerlich und überlegte zu viel, und so hat man gegen ihn keine Chance." Trotzdem ändere die Partie nichts an seiner Überzeugung, in Topform und für große Siege gut zu sein. "Wenn ich mich von jeder Schlappe gegen Nadal, Federer oder Djokovic hätte bremsen ­lassen, wäre ich nicht da, wo ich bin", sagte Wawirnka: "Ich habe hier drei sehr ­solide Matches gezeigt." Nun müsse er in 'Rom so weitermachen. Dank des erreichten Viertelfinals in Madrid sollte es für Wawrinka reichen, bei den French Open gesetzt zu sein.