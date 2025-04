In Augusta endet diese Woche eine der erstaunlichsten Sportkarrieren: Bernhard Langer tritt zum 41. und letzten Mal beim Masters an, 40 Jahre nach seinem ersten Sieg. Der Deutsche hinterlässt eine Botschaft, die weit über den Golfplatz hinausweist.

Von Felix Haselsteiner, Augusta

So oft hat Bernhard Langer, 67, dem Publikum in den USA inzwischen von Anhausen erzählt, man könnte meinen, dass auch dieser Name irgendwann einmal hängen bleiben würde. Würde Langer auch nur ein kleiner Hauch von Eitelkeit innewohnen, er hätte das kleine Dorf ein paar Kilometer südlich von Augsburg weltweit bekannt machen können im Laufe seiner Jahrzehnte dauernden Karriere.